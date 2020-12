17:56 Uhr

Vom Vater mit dem Schalke-Virus infiziert

Plus Der Bissinger Jochen Strehle und der Holzheimer Florian Eschke halten auch in schweren Zeiten zu ihrem Lieblingsfußballclub. Woher die Begeisterung für "S04“ kommt.

Von Günther Herdin

Die Sieglos-Serie des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga hält bereits seit 26 Spielen an. In der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse ist nur ein Team schlechter gewesen als die Königsblauen: Tasmania Berlin. Dies weiß auch Jochen Strehle aus Bissingen. Kein Wunder, dass sich der 31-jährige Junggeselle, der im Öffentlichen Dienst arbeitet, größte Sorgen um den Traditionsklub aus dem Revier macht: „Es ist diese Saison mit allem zu rechnen, auch mit dem Abstieg“, macht sich Strehle freilich nichts vor. Sollte es tatsächlich so weit kommen, würde er dem FC Schalke dennoch weiter die Treue halten. Sein Lieblingsverein wäre ja nicht der erste ruhmreiche Verein, der die Beletage des deutschen Fußballs verlassen müsste. Der Bissinger erinnert da an andere namhafte Klubs wie zum Beispiel den Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart oder 1. FC Köln.

Warum ist man als bayerischer Schwabe ausgerechnet Schalke-Fan? Jochen Strehle wurde die große Sympathie für diesen Verein quasi in die Wiege gelegt. Bereits als Kleinkind erhielt er von seinem Vater Friedrich und Mutter Ursula, die beide schon seit Jahrzehnten die Königsblauen verehren, einen Schlafanzug geschenkt, später folgten andere Fan-Artikel wie Mütze, Schal oder Fahne. „Ich konnte gar nicht anders, als Schalke-Fan zu werden“, schmunzelt der Fußball-Anhänger, der in der Schiedsrichtergruppe Donau zwischendurch Spiele in den unteren Amateurklassen leitet. Sein Bruder Matthias ließ sich allerdings nicht von den Eltern beeinflussen und wurde als Jugendlicher Anhänger des FC Bayern München. Inzwischen, so Jochen Strehle, drücke Matthias aber Borussia Dortmund die Daumen.

Unvergessliche Spiele

Apropos Borussia Dortmund. Wenn Jochen Strehle nach unvergesslichen Spielen seines FC Schalke gefragt wird, dann fallen ihm zwei Begegnungen ein: Das Rückspiel um den damaligen UEFA-Cup gegen Inter Mailand im Frühjahr 1998 im heimischen Parkstadion in Gelsenkirchen. Nach dem 1:0 im Hinspiel in Mailand verloren die Schalker mit 0:1 nach Verlängerung. Das notwendige Elfmeterschießen gewann „S04“ dank des entscheidenden Treffers von Marc Wilmots – die ganze Republik sprach hinterher von den Schalker „Eurofightern“, denen neben Wilmots unter anderem auch Spieler wie Olaf Thon, Martin Max, Mike Büskens oder Andreas Müller angehörten. Das zweite Spiel, welches für Jochen Strehle immer in Erinnerung bleiben wird, ist noch gar nicht so lange her: Am 25. November 2017 lag Schalke im Revierderby bei Borussia Dortmund schier aussichtslos mit 0:4 zurück, als eine famose Aufholjagd begann, die mit dem Treffer zum 4:4-Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Naldo ihren dramaturgischen Höhepunkt fand. Zur Schalke-Geschichte gehört auch die Vier-Minuten-Meisterschaft im Jahr 2001. Die Westdeutschen gewannen am letzten Spieltag 5:3 gegen Unterhaching, als der FC Bayern München in der Nachspielzeit durch ein Freistoßtor von Patrik Andersson beim Hamburger SV noch das 1:1 erzielte und den Königsblauen den Titel wegschnappte.

Mit der aktuellen Mannschaft ist Strehle natürlich nicht zufrieden. Er glaubt, dass Manuel Baum auch nicht der richtige Trainer für den Tabellenletzten ist. Bei einer Niederlage am Sonntag beim FC Augsburg könnte es für den Ex-FCA-Coach eng werden, glaubt der Bissinger. Strehle erwartet kein gutes Spiel in der WWK-Arena. „Immer wenn Schalke und der FCA zuletzt gegeneinander spielten, war viel Krampf dabei“, erinnert er sich.

Florian Eschke. Bild: stan

In die gleiche Kerbe schlägt Florian Eschke aus Holzheim. Der 35-Jährige ist zuversichtlich, dass es am Sonntag mit dem ersten Saisonsieg klappt. „Wir haben in Augsburg schön öfters gewonnen“, erinnert er sich an Spiele, bei den er live dabei war. Einige tolle Begegnungen in der Veltins-Arena hat der Fan, der als Konstrukteur arbeitet, natürlich auch schon gesehen. Alle Spiele in Gelsenkirchen seien ein tolles Erlebnis gewesen, so Eschke. Und natürlich auch die „dritten Halbzeiten“ hinterher auf der auf der berühmten Schalke-Meile.

Große Schalke-Fahne

Wie Jochen Strehle wurde der Holzheimer durch seinen Vater mit dem Schalke-Virus infiziert. Und das, obwohl er sich an ihn gar nicht erinnern kann: Als Florian Eschke drei Jahre alt war, verstarb sein Papa im Alter von 35 Jahren. „Die Liebe zum siebenmaligen Deutschen Meister ist wohl das, was uns so sehr verbindet“, sinniert der ehemalige Spieler des SV Holzheim. Eine große Schalke-Flagge, die einst sein Vater erworben hat, gehört heute neben zwölf verschiedenen Trikots und vielen anderen Fan-Artikeln zum Inventar eines Fußballfans, der die Hoffnung auf den Klassenerhalt der „Knappen“, wie die Schalker im Volksmund auch genannt werden, noch keinesfalls aufgegeben hat.

Fan-Tipp: Irgendwann, so die Hoffnung von Florian Eschke, werde die schwarze Serie von inzwischen 26 sieglosen Spielen enden, und der FC Schalke 04 einen Dreier einfahren. Der Holzheimer glaubt an einen 1:0-Erfolg am Sonntag beim FC Augsburg. Nicht ganz so zuversichtlich ist der Bissinger Jochen Strehle. Er tippt auf ein 1:1 beim FCA.

