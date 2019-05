00:04 Uhr

Von Landratspokal bis XXL-Kickerturnier

Volles Programm bis Mitte Juli auf dem Sportgelände

Viel Betrieb herrscht in den kommenden Wochen bei der SG Lutzingen, auch wenn die Fußball-Saison diesen Samstag endet. Nach dem Derby am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mörslingen findet die Saisonabschlussfeier der Herren- und Damenmannschaft auf dem Sportgelände in Lutzingen statt (Beginn 18 Uhr), zu der auch alle Ehrenmitglieder, SGL-Mitglieder, Helfer und Sponsoren willkommen sind.

Am Sonntag, 26. Mai, ab 9.30 Uhr, steigt in Lutzingen das G-Juniorenturnier (bis Jahrgang 2012). Teilnehmer: SV Donaualtheim, FC Gundelfingen, SSV Höchstädt, SG Lutzingen, FC Pfaffenhofen-UZ, SV Roggden, BC Schretzheim. Das Landratspokal-Finale der D-Junioren wird am Mittwoch, 29. Mai, um 18.30 Uhr auf dem SGL-Sportplatz angepfiffen. Dann spielen der FC Gundelfingen II (Halbfinalsieger gegen FC Lauingen) und die SG FC Donauried (2:1-Halbfinalsieger gegen Peterswörth; Tore: Pichlmayr, Poleschner/Heinzl). (hari)

Weitere SGL-Termine: Samstag, 6. Juli, XXL-Riesenkickerturnier; Sonntag, 7. Juli, Jugendturniertag; Freitag, 12. Juli, Saisonabschluss Jugend

