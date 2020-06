vor 14 Min.

Vor dem Kracher gegen den HSV: Heidenheim schielt Richtung Aufstieg

Plus Der 1. FC Heidenheim klopft an das Tor zur 1. Bundesliga. Sticht der Wertinger Stefan Schimmer als Joker gegen den HSV?

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass mit Otmar Ohnheiser ( Villenbach), Paul Balletshofer (Zusamaltheim-Sontheim), Hans Schmid (Weisingen) und Werner Anwander (Hegnenbach) auch vier Fans des 1. FC Heidenheim aus der Region in den letzten Monaten kein Heimspiel des Fußball-Zweitligisten mehr besuchen konnten. Seit vielen Jahren drückt dieses Quartett dem Team von der Ostalb fest die Daumen. Das wird auch am kommenden Sonntag wieder so sein, wenn es für den Tabellenvierten ab 15.30 Uhr im eigenen Stadion gegen den großen HSV geht.

1. FC Heidenheim: Ein Sieg, und man ist am HSV vorbei

Ein Sieg gegen die Hamburger, und der 1. FCH wäre am vorletzten Spieltag der Saison vorbei am ehemaligen Europapokalsieger der Landesmeister (1983) sowie am sechsmaligen deutschen Meister und stünde zumindest auf Platz drei. Oder geht sogar noch mehr? „Ich drücke am Sonntag natürlich auch dem 1. FC Nürnberg fest die Daumen“, verrät Fußball-Fan Ohnheiser. Der abstiegsbedrohte Club empfängt nämlich zur gleichen Zeit den VfB Stuttgart und könnte mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten der Truppe von FCH-Coach Frank Schmidt wichtige Schützenhilfe leisten.

Verlieren die Stuttgarter tatsächlich im Frankenland und gelingt den Heidenheimern wie schon im Hinspiel (1:0) ein Dreier gegen den HSV, dann wären der VfB und der Underdog von der Brenz punktgleich, Hamburg läge mit einem Zähler Abstand dahinter auf Rang vier. Alles würde sich dann am letzten Spieltag entscheiden, wenn der 1. FCH beim bereits feststehenden Aufsteiger Armina Bielefeld antreten muss, der VfB gegen Darmstadt 98 spielt und der HSV den SV Sandhausen erwartet.

Zwei Protagonisten kommen aus dem Landkreis Dillingen

Mit den Heidenheimern sympathisieren nicht nur die eingangs erwähnten Anhänger aus Villenbach, Sontheim, Weisingen und Hegnenbach, mit großem Interesse verfolgt auch der Trainer des Bezirksligisten TSV Wertingen, Christoph Kehrle, den Weg der Kicker aus dem benachbarten Landkreis in Baden-Württemberg. Vor allem auch deshalb, weil mit Trainer Frank Schmidt, der in Bachhagel wohnt, und Angreifer Stefan Schimmer aus Wertingen zwei Protagonisten des Teams aus der Region kommen. Schmidt ist in der 2. Bundesliga der dienstälteste Trainer, Stefan Schimmer in dieser Saison der erfolgreichste Joker. Bei seinen Einwechslungen hat er insgesamt sechs Tore erzielt, so erfolgreich war kein anderer Spieler aus dem Unterhaus.

„Die Entwicklung von Stefan freut mich sehr“, sagt Kehrle über seinen ehemaligen Schützling, den er einst in der C-Jugend des TSV Wertingen trainiert hat. Dass Schimmer nach seinen Einwechslungen im Schnitt nur zwölf Minuten benötigt, um einen Treffer zu erzielen, wertet Christoph Kehrle als „coole Sache“. Was der 26-Jährige in den vergangenen fünf Jahren sportlich erreicht habe, ist für den Coach des TSV Wertingen eine „schier unglaubliche Entwicklung“. Über die Stationen FC Gundelfingen, FC Memmingen und SpVgg Unterhaching könnte Schimmers Werdegang nun sogar in die Beletage des deutschen Fußballs führen.

Ein zweiter Erstligist aus der Region?

„Ich traue den Heidenheimern jetzt alles zu“, gibt sich Christoph Kehrle optimistisch. Zu Hause in seiner Wohnung in Wertingen hängt nicht nur ein FCH-Trikot mit der Rückennummer von Stefan Schimmer, auch eines von Marc Schnatterer gehört zur Sammlung von Kehrle. Das Duell von Schimmer, Schnatterer und Co. am Sonntag gegen den HSV will der Wertinger Trainer auf jeden Fall im Fernsehen verfolgen. Ob es ein Happy End für die Heidenheimer gibt? Christoph Kehrle kann sich dies durchaus vorstellen.

Neben dem FC Augsburg in der kommenden Saison eventuell einen weiteren Erstligisten aus der Region im Oberhaus zu haben, das wäre nicht nur für den 35-Jährigen eine „wunderbare Geschichte“, auch Otmar Ohnheiser, Paul Balletshofer, Hans Schmid und Werner Anwander hätten da wohl überhaupt nichts einzuwenden. (her)

Das könnte Sie auch interessieren:

„Müs“ Bekenntnis zum FC Heidenheim bis 2025

Themen folgen