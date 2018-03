14.03.2018

Vorzeitig Bayernliga-Meister Lokalsport

Dillingens „Zweite“ überzeugt gegen ersatzgeschwächte Gegner

Zwei Spieltage vor Ende der Saison erspielten sich die Badminton-Cracks des TV Dillingen II bereits den Meistertitel in der Bayernliga. Ersatzgeschwächte Gegner wurden 7:1 (Geretsried) und 6:2 (Tabellenzweiter Diedorf) klar bezwungen.

In der niedrigen Geretsrieder Halle dauerte es, bis die Gäste in die Partie fanden. Dennoch ließen sie sich nicht beirren und gewannen alle drei Doppel. Nur ein Einzel ging verloren, das Mixed Heufelder/Paul stellte den 7:1-Endstand her.

Mit der Nachricht, dass der Verfolger Diedorf verloren hatten, reisten die TVDler mit bereits 5 Punkten Vorsprung zum vorentscheidenden Spiel in die Augsburger Peripherie. Schnell war klar, dass sich die Dillinger die Meisterschaft vorzeitig sichern werden. Die Zweitplatzierten Diedorfer mussten mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft ran. Zudem verletzte sich Romy Ettlinger im Doppel. Im ersten Doppel wurde es zwischenzeitlich spannend. Im Endspurt erhöhten die Donaustädter dann aber den Druck und siegten. Durch den Erfolg im dritten Einzel war bereits der fünfte Punkt eingefahren und der Vorentscheid bei der Meisterschaft gefallen. Die Diedorfer gaben allerdings nicht auf und gewannen sowohl das erste wie auch das zweite Einzel. Im abschließenden Mixed besiegelten die Gäste den 6:2-Sieg.

Mit sieben Punkten Vorsprung bei zwei verbleibenden Spielen ist der TV Dillingen II bereits jetzt Meister. Der TV Augsburg und Landshut stehen als Restprogramm auf dem Spielplan.

Einen Punkt für den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord sammelte die „Vierte“ ein. Im Spiel gegen den TVA II lag man überraschend nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Miriam Kirschner und Steffen Kleinle punkteten in ihren Einzeln zum 4:4-Endstand. Gegen den Tabellenführer TSG Augsburg III war nicht viel zu holen. Steffen Kleinle sicherten beim 1:7 den Ehrenpunkt.

Zum Showdown kam es in der Bezirksklasse B-Nord mit dem Duell zwischen dem TV Dillingen und dem hartnäckigsten Verfolger TV Augsburg IV. Dillingen VI zeigte den Gästen dabei klar ihre Grenzen auf, siegte verdient zweimal 8:0 gegen den TVA IV sowie V – und liegt damit auf Meisterkurs. Dillingen V verlor fünfmal den Entscheidungssatz und auch beide Duelle mit den

Fuggerstädtern 0:8. (chh/hhi/kp)

