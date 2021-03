17:57 Uhr

Wachablösung in Holzheim

Blick in die Vereine: SVH-Abteilungsleiter Alexander Bschorer hört auf, ein Nachfolger steht bereit.

Zweimal ist er mit den Fußballern seines SV Holzheim von der Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen. Das erste Mal nach der Saison 2014/15 in die Gruppe West und vier Jahre später in die Gruppe Nord. „Beide Aufstiege waren absolute Highlights“, schwärmt Alexander Bschorer noch heute. Einen weiteren Aufstieg als Abteilungsleiter wird er allerdings nicht mehr feiern. Denn sobald es wieder möglich ist, Versammlungen in größerer Runde abzuhalten, wollen die Holzheimer Kicker einen neuen Spartenchef wählen.

Im Mai wird Bschorer 50

Bschorer hofft, dass dies noch vor seinem 50. Geburtstag im Mai der Fall sein wird. Acht Jahre lang kümmerte sich der im Ortsteil Eppisburg wohnende Funktionär um die Belange der SVH-Fußballer. Nun aber will er die Verantwortung in jüngeren Hände legen. Mit dem aktiven Spieler Timo Czernoch hat er bereits einen Nachfolger gefunden. SVH-Spiele will sich Bschorer auch nach seiner Amtszeit anschauen.

Jedoch nicht mehr alle. Und das hat einen Hintergrund: Sohnemann Moritz spielt nämlich beim TSV Wertingen. Oft in der „Zweiten“ in der Kreisklasse Nord II, manchmal auch im Bezirksligateam. Bschorer: „Ich freue mich, dass ich ihn künftig öfters beobachten kann.“ (her)

