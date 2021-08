Hillenbrand und Reitberger mit etlichen Medaillen dekoriert

Plus Wasserski: Laura Hillenbrand bei der deutschen Meisterschaft in Halle auf dem Podest. Anton Reitberger dominiert für den Gundelfinger WSC Fetzer-See die Seniorenklasse

Medaillen-dekoriert kehrten zwei Aktive des WSC Fetzer-See von der deutschen Wasserski-Meisterschaften aus Halle zurück. Für Laura Hillenbrand bedeutete der Start bei den Junioren und in der offenen Klasse eine große Herausforderung, die sie mit zwei Podestplätzen glänzend bestand. Für Anton Reitberger war die DM ein guter Leistungstest mit Blick auf seine Teilnahme an der Senioren-Europameisterschaft. Er holte sich gleich mehrere Titel.