04:25 Uhr

Weiter im freien Fall

Turnen: Der TSV Buttenwiesen zeigt im Derby bei der KTV Ries zwar ordentliche Übungen, geht an zwei Geräten aber komplett leer aus. Jake Jarmann holt 14 von 22 Punkten.

Von Nicolai Ullrich

Auch der vergangene Samstag brachte Buttenwiesens Zweitliga-Turnern nicht den zweiten Saisonsieg. Bei einer starken KTV Ries verloren sie das Nordschwaben-Derby klar mit 22:60. Der freie Fall in Richtung Abstieg dauert damit vorerst an.

Sauber, konzentriert und fokussiert bleiben – so lautete die Vorgabe für die Athleten des TSV Buttenwiesen, als sie am fünften Saison-Wettkampftag auf die KTV Ries trafen. Die Gastgeber gelten in dieser Saison weiterhin als starker Gegner, der den Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern hat. In den jüngsten Wettkämpfen hatte der TSV zwar keinen Sieg erringen können, dennoch wurden die Übungen sauber präsentiert. Trotz guter eigner Form war der Gegner diesmal jedoch wieder stärker.

Am Boden zeigten sich die Zusamtaler mit Elija Bach, Daniel Kehl, Johannes Seifried und Jake Jarman von ihrer starken Seite. Dennoch verloren die TSV-Athleten das Gerät mit 5:8. Das Zittergerät Pauschenpferd konnten die TSV-Athleten Nicolai Ullrich, Daniel Kehl, Jake Jarman und Adrian Seifried auch an diesem Wettkampf wieder nahezu fehlerfrei bewältigen, jedoch galt dies auch meist für das Team aus Ries. Drei Duelle gingen an die Gegner, sodass diese das Pauschenpferd am Ende mit 8:4 gewannen. Mit einem Gesamtstand von 16:9 lag die KTV vorn.

Buttenwiesen zur Pause schon weit zurück

An den Ringen gab es für die Zusamtaler keinerlei Punkte zu holen. Mit 16:0 ging der Gerätesieg an den Ringen deutlich an die KTV Ries, die damit die Führung ausbauten. 32:9 war der Stand zur Halbzeitpause.

Am Sprung sollte der Abstand nun reduziert und Druck auf den Gegner ausgeübt werden. Hier gelang es dem TSV-Team, an die gewohnte Stärke anzuknüpfen und wichtige Gerätepunkte zu sichern. Mit 8:4 gewann der TSV sein erstes Gerät dieses Wettkampfes.

Die Zusamtaler Athleten zeigten am Barren saubere Übungen, gegen die höheren Ausgangswerte der Rieser Leistungen blieben die Gäste jedoch erfolglos. Die KTV Ries gewann auch den Barren mit 16:0-Zählern und baute die Führung vor dem letzten Gerät auf 52:17 weiter aus.

Am Reck mussten die TSV-Turner das Gerät teilweise verlassen, auch hier entschieden die Gastgeber die Duelle mit höheren Wertigkeiten für sich, gewannen 8:5 und damit auch den Wettkampf deutlich mit 60:22.

Der Glückwunsch der Gästeturner ging an das faire und starke Team der KTV Ries. Der TSV Buttenwiesen bedankt sich auch bei den zahlreich erschienenen Zuschauern für die Unterstützung in diesem fairen Lokalduell. Jetzt gilt es, sich nicht weiter unterkriegen zu lassen, sondern weiter nach vorn zu schauen. Zwei Wettkämpfe stehen noch aus, die der TSV unbedingt als Chance für den Klassenerhalt nutzen will. (nicu)

Themen folgen