vor 22 Min.

Wenig zu holen

Von 18 möglichen Partiepunkten erspielt der FC Gundelfingen nur ganze drei

Zwei deftige Tischtennis-Pleiten kassierte die „Erste“ des FC Gundelfingen. Die zweite und dritte Mannschaft musste sich jeweils Dillingen geschlagen geben.

Zu Beginn hielten T. Schuhmair/P. Lorenz den FCG im Spiel. In den Einzeln blieb dann allerdings nur noch F. Mayershofer siegreich, womit die klare Niederlage nicht mehr abzuwenden war.

M. Ferner/D. Förg brachten die Hausherren zwar noch in Front, in der Folge allerdings gingen alle Partien an die Gäste aus Augsburg.

Sah es nach Siegen von H. Stenke/D. Peichl und W. Stenke/E. Lorenz zunächst noch gut aus, konnten die Gastgeber in den Einzeln nicht mehr nachlegen.

Alle drei Eingangsdoppel waren hart umkämpft, auf FCG-Seite blieben E. Lorenz/W. Wahl erfolgreich. In einer ausgeglichenen ersten Einzelrunde konnten V. Zähnle, D. Peichl und W. Stenke den Abstand halten. Auch die zweite Runde verlief ebenbürtig. Nach Siegen von V. Zähnle, W. Stenke und W. Wahl musste das Schlussdoppel die Entscheidung bringen. Hier hatten die Gäste vom TV Dillingen das bessere Ende für sich.

SSV Höchstädt II – FCG I 5:5. Pascal Mayer (3) und Timo Kamper (2) retteten mit ihren Einzelsiegen das verdiente Unentschieden. (MAYF)

Themen folgen