25.03.2020

Wer will für Sauberkeit sorgen?

Die Stadt Lauingen sucht „Containerpaten“

Sowohl von der Stadtverwaltung als auch aufgrund von Bürgermeldungen ist festzustellen, dass wilde Müllablagerungen in Lauingen in letzter Zeit deutlich zugenommen haben. Insbesondere an den vom Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben installierten Containerstationen für Altglas, Dosen und Altkleider finden sich laut einer Pressemitteilung der Stadt des Öfteren Hinterlassenschaften, die dort nicht hingehören – von Farbeimern bis Fahrrädern und alten Möbeln. Der AWV Nordschwaben überprüft zwar regelmäßig alle Wertstoffstationen, aber in den Zeiträumen dazwischen bleibt der Unrat oft über mehrere Tage liegen.

Die Stadt Lauingen sucht deshalb Bürger, die sich um die Sauberkeit an den Wertstoffstationen als „Containerpaten“ kümmern wollen und die vom Abfallwirtschaftsverband dafür eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten.

Zu den Aufgaben eines solchen Paten gehören die stichprobenartige Beaufsichtigung von Containerstationen, um beispielsweise unsachgemäße und illegale Müllentsorgungen zu verhindern, sowie die Meldung von Verunreinigungen an den Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben oder an die Stadt Lauingen.

Wer in der Umgebung einer Wertstoffstation wohnt oder dort regelmäßig vorbeikommt, wäre als Containerpate eine Unterstützung, um die Sauberkeit an den Stationen zu verbessern und ein gepflegteres Stadtbild zu fördern. Nähere Auskünfte dazu gibt die Stadtverwaltung Lauingen unter Telefon 09072/998151 oder /998135. (pm)

