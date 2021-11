Wertingen

15:20 Uhr

Ein Turnier der Superlative fällt aus

Plus Die „U10 Schwaben-Trophy International“ in Wertingen, Buttenwiesen und Donauwörth ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Nicht alle Ausgaben für Stornierungen bekommt der Ausrichter zurück.

Von Günther Herdin

Die Spielpläne und das Programmheft waren bereits digital erstellt. Einem Top-Ereignis in Wertingen und Umgebung stand nichts mehr im Weg. Doch dann explodierten die Corona-Fallzahlen, die kommunalen Behörden schalteten die Ampeln für die Durchführung der „U10 Schwaben-Trophy International“ auf Rot. „Stadt und Landkreis haben uns in den vergangenen Tagen schriftlich mitgeteilt, dass die beiden Dreifachhallen in Wertingen nicht mehr zur Verfügung stehen“, berichtet Markus Rauwolf vom Organisationsteam des TSV Wertingen. Unter Federführung der im Sommer gegründeten Fußball-Akademie Wertingen hätte am Wochenende 27./28. November ein Turnier der Superlative mit insgesamt 27 Mannschaften von Profivereinen und 27 weiteren Teams aus dem Nachwuchsbereich von Amateurklubs stattfinden sollen. Unter anderem hatten Juventus Turin, der FC Bayern München, Benfica Lissabon, Borussia Dortmund und der PSV Eindhoven ihre Zusage gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen