07.07.2020

Wie sich der SV Aislingen ins Glück schoss

Kopfball-Ungeheuer Frank Schlund. Der Aislinger Torjäger (links) erzielte in der Meister-Saison 2002/2003 insgesamt 41 Tore und avancierte somit zum Schrecken aller Abwehrreihen. Unser Bild zeigt eine Szene aus dem Spiel gegen den SV Donaualtheim mit Gegenspieler Mario Mateika. Die Aislinger gewannen am Ende mit 10:1 sogar zweistellig. Wie ein weiteres Mal gegen Villenbach (12:0).

Plus Mit einem 1:0-Sieg beim TSV Zusamzell-Hegnenbach sichert sichern sich die Fußballer vor 17 Jahren den Titel in der A-Klasse. Benno Sailer ist der Vater des Erfolges.

Von Günther Herdin

Sogar am Tag seiner Hochzeit wollte es sich Tobias Bronnhuber nicht nehmen lassen, mit ehemaligen Mitspielern und Vereinsverantwortlichen für kurze Zeit in Erinnerungen zu schwelgen. Es geht um die Saison 2002/2003, welche die Fußballer des SV Aislingen mit 76 Punkten und 149:28 Toren vor dem SV Grün-Weiß Baiershofen (72 Punkte/122:35 Tore) als Erster beendeten und von der A-Klasse Donau 2 in die Kreisklasse Donau aufgestiegen sind. Perfekt gemacht haben die Kicker vom Kapellenberg den Titelgewinn am drittletzten Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Zusamzell-Hegnenbach. Als der damalige Spielertrainer und jetzige Abteilungsleiter Benno Sailer sowie dessen Ehefrau Andrea (sie ist seit 2002 Erste Vorsitzende beim SVA und seit 1. Mai dieses Jahres Mitglied im Dillinger Kreistag) über den schwer erkämpften Erfolg und die Stunden und Tage danach berichten, glänzen seine Augen ebenso wie die der damaligen Mitspieler Frank Schlund und Rainer Wiedemann.

Pfosten und Querlatte

Nur dank eines kurz vor der Halbzeit verwandelten Foulelfmeters von Dieter Brenner konnten sich die Aislinger in Zusamzell durchsetzen. Pfosten und Querlatte verhinderten einen höheren Erfolg. Das Tor der Gastgeber schien wie zugenagelt. Doch am Ende war dies den Aislingern völlig egal. Auch den zahlreich mitgereisten Spielerfrauen unter den circa 200 Gästefans. Sie unterstützten in ihren Trikots ihre Mannschaft lautstark mit Anfeuerungsrufen, männliche Anhänger hatten Trommel und Glocke dabei. Den Nachhauseweg ins 15 Kilometer von Zusamzell entfernte Aislingen trat der frischgebackene Meister mit Traktor und Wagen, lauter Musik und im Autokonvoi an. Unter anderem führte die Triumphfahrt durch das benachbarte Glött. Schließlich sollten die dortigen Fußballfans auch mitbekommen, was der „kleine Nachbar“ an diesem 18. Mai 2003 erreicht hat.

SSV Glött, FC Gundelfingen, TSV Ziemetshausen

Benno Sailer, der aus Glött stammt und bei der dortigen SSV selbst Jahre lang deren Trikot trug, war es natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Obwohl der heute 58-Jährige einst beim FC Gundelfingen sogar in der Bayernliga kickte, bedeutete ihm die Meisterschaft mit dem SVA im Fußball-Unterhaus sehr viel. Als er im Sommer 1999 vom damaligen Bezirksoberligisten TSV Ziemetshausen zurückgekommen war und die Kommandos beim A-Klassisten in seinem Heimatort übernahm, gab es ob seiner gewählten Taktik auch einige kritische Stimmen: „Wie kann der nur ohne Libero spielen lassen“, lautete gar mancher Vorwurf von den Zuschauerrängen.

Sailer hatte nämlich die Abwehr-Viererkette eingeführt, was zur damaligen Zeit für Mannschaften in den unteren Spielklassen eigentlich noch ein „No-Go“ war. „Es dauerte einige Zeit, bis wir das kapiert hatten“, erinnert sich der damalige Kapitän Rainer Wiedemann. Doch als plötzlich die beiden Außenbahnspieler die Linien rauf und runter flitzten und die Angreifer mit vielen vernünftigen Vorlagen fütterten, war Aislingen nicht mehr zu stoppen. Profitiert vom neuen System hat in der Meistersaison vor allem Frank Schlund. Der Angreifer erzielte stolze 41 Tore, und wurde nur von einem Spieler übertroffen: von Rainer Wiedemann. Dies war aber nicht sein Teamkollege vom SVA, sondern der Namensvetter vom Vizemeister SV Grün-Weiß Baiershofen, der auf 44 Treffer kam. „Ja, mit dem habe ich mir in den direkten Duellen einige packende Zweikämpfe geliefert“, schmunzelt der Aislinger Rainer Wiedemann, für den die Namensgleichheit ein „ganz verrückter Zufall“ ist. Der Baiershofer Angreifer seinerseits kann dies nur bestätigen und schwärmt noch heute vom damaligen Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel: „Letztlich hatte es Aislingen verdient, Meister geworden zu sein“, doch auch wir sind aufgestiegen“, berichtet er von einem 6:0-Erfolg Baiershofens in der Relegation gegen den SV Ziertheim.

Ausgiebige Feier im Sportheim Aislingen

Als die Aislinger Meistermannschaft vom Spiel in Zusamzell zurückgekehrt war, wurde im Sportheim ausgiebig gefeiert. Auch der damalige Bürgermeister Andreas Gerstmeier nahm an der Fete teil, wie Vorsitzende Andrea Sailer zu berichten weiß. Als der letzte Kater nach all den Aufstiegsfreuden verschwunden war, wurden die SVA-Kicker sehr schnell wieder gefordert. „Wir haben im Sommer 2003 unser Sportheim erweitert und saniert, da mussten die Jungs voll mit anpacken“, erinnert sich die heute 50-Jährige an viele gemeinsame Tage auf der Baustelle. Auch da seien der Zusammenhalt und die Kameradschaft beim SVA voll zum Tragen gekommen, lächelt Andrea Sailer. Fast ausschließlich mit Eigengewächsen sind die Aislinger in den letzten Jahrzehnten über die Runden gekommen. Nicht nur der Aufstieg in die Kreisklasse 2003 wurde realisiert, „zweimal ging es sogar in die Kreisliga hoch“, ergänzt die SVA-Vorsitzende. Erstmals 2006 und dann noch einmal nach der Saison 2009/2010. Dort hielten sich die Aislinger insgesamt acht Jahre und feierten unter anderem Siege gegen den großen Lokalrivalen SSV Glött. Für die gesamte SVA-Sportlerfamilie mit Hochzeiter Tobias Bronnhuber sind dies natürlich „Spiele, die man nicht vergisst.“ Doch jene Partie, die im Frühjahr vor 17 Jahren in Zusamzell schließlich dazu geführt hat, dass es nach einigen mageren Jahren endlich wieder aufwärtsging, ist in der Vereinschronik ganz oben angesiedelt.

Spiele, die man nicht vergisst

Das Coronavirus hat den Fußballsport in den Amateurklassen lahmgelegt. Was vorerst bleibt für die Fans, sind Erinnerungen an unvergessliche Begegnungen. Nicht nur auf internationaler und nationaler Ebene, sondern auch im lokalen Raum. In dieser Serie blicken wir auf herausragende Partien von regionalen Teams zurück. Heute auf den SV Aislingen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen