vor 31 Min.

Wittislinger Schul-Volleyballer sind dreimal schwäbischer Meister

Die Wittislinger Mittelschüler sind noch immer die besten Schwaben im Volleyball.

Sie haben wieder zugeschlagen – die Wittislinger Schul-Volleyballer setzten sich bei der schwäbischen Meisterschaft in heimischer Halle durch und dürfen nun am 19. Februar nach Unterschleißheim fahren, um dort ihren Titel als beste Mittelschule Südbayerns zu verteidigen.

Die Entscheidung fiel für die Wittislinger erst gegen Ende

Nach einem sicher und überlegt herausgespielten Erfolg über die Stützpunktschule aus Wallerstein (25:16, 25:9) warteten – wie in den Vorjahren – die starken Jungen aus Nördlingen. In einem von beiden Mannschaften mit Leidenschaft, Emotionen und Einsatzbereitschaft geführten Match lagen die Rieser immer knapp vorne. Doch die Egautaler bissen sich fest und erzwangen beim 17:16 die erste Führung. Das Spiel wogte hin und her, ehe sich die Hausherren den ersten Satz glücklich mit 25:22 sicherten. Ähnlich spannend verlief der zweite Durchgang, den die von über 100 Zuschauern angefeuerten Wittislinger mit 25:19 gewannen. Auch hier fiel die Entscheidung erst gegen Ende, als nach dem 17:17 acht der gespielten zehn Punkte an die Truppe um Kapitän Korbinian Weißenrieder gingen.

Medaillen gab es in der Schulsporthalle für alle drei Mannschaften. In der Mitte sind die Wittislinger mit ihrem Maskottchen „Kevin“ zu sehen. Bild: Mittelschule

Ein besonderer Dank galt nach dem Sieg laut Coach Günter Hirschmann den Bundesliga-Volleyballern aus Herrsching, die die Wittislinger Schulsport-Volleyballspieler im Herbst 2019 unterstützt und gepusht hatten. (pm)

