vor 33 Min.

Zeitgleich durchs Ziel

Distanzreiten: Alessia Dollinger und Emily Schelldorf sichern sich bayerischen Juniorentitel.

Von Holger Kopf

Im Rahmen der „Endurance Munich 2019“ in Parsdorf wurde erstmals die offene bayerische Junioren-Meisterschaft im Distanzreiten ausgetragen. Im Fristinger Team „MaxxPerformance“ verfügen derzeit Emily Schelldorf (13) und Alessia Dollinger (21) über die notwendige Startqualifikation. Am Ende des Tages durften sich beiden Amazonen über den Titel „Bayerischer Junioren Meister“ freuen, da sie zeitgleich über die Ziellinie galoppierten.

Von Beginn an gaben die beiden Youngster den Takt vor. Insbesondere Alessia Dollinger brachte ihre Erfahrung ein und teilte das Rennen über die 80 Kilometer lange Strecke – die Konkurrenz immer im Blick – optimal ein. Bei den drei tierärztlichen Untersuchungen kamen die jungen Damen super durch und konnten so den Vorsprung weiter ausbauen. Sowohl Emilys Schelldorfs „Sharifa“ wie auch Alessias Dollingers „Sacramento Shaheen“ benötigten nur wenige Minuten, um den erforderlichen Plus von unter 64 zu haben. Auch beim notwendigen Vortraben sahnten die beiden Araber Bestnoten ab.

Nach vier Stunden und 49 Minuten, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 16,6 Kilometern pro Stunde, galoppierten die Sportlerinnen zeitgleich durchs Ziel. „Besser konnte der Wettbewerb für uns heute nicht laufen“, freute sich Teammangerin Belinda Hitzler über den Doppelerfolg. Auch das starke Team hinter den beiden Reiterinnen mit Stephan Schelldorf, Leonie sowie Daniel Kopf funktionierte bestens und trug ebenfalls seinen Teil zum gelungenen Championat bei.

Acht Jahre nach dem bayerischen Senioren-Meistertitel ihrer Mutter Belinda Hitzler holte Emily Schelldorf den Junioren-Titel nach Fristingen. Alessia Dollinger, die noch eine Woche zuvor in Großbritannien (Euston Park Endurance) auf Oktaw einen hervorragenden vierten Platz belegt hatte, schloss mit der bayerischen Meisterschaft ihr letztes Startjahr bei den Junioren sehr erfolgreich ab.

