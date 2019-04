00:03 Uhr

Zittersiege vor dem Bachtal-Topduell

Gastgeber Altenberg und Spitzenreiter Staufen tun sich zuletzt schwer

Vor dem Bachtal-Derby am Sonntag (15 Uhr) in Altenberg taten sich beide Titelkampf-Kontrahenten schwer. Die in der WFV-Fußball-Kreisliga B/V führende Eintracht Staufen (39 Punkte) mühte sich beim Mittelfeld-Team TSG Nattheim II sichtlich ab, ehe ein 2:1-Auswärtssieg feststand. Und der drittplatzierte SV Altenberg (36) zitterte sich zu einem 2:1-Erfolg bei Schlusslicht RSV Oggenhausen.

Einen Punkt hatten die RSV-Kicker im bisherigen Saisonverlauf erst sammeln können, am Ostersamstag wäre beinahe ein zweiter Zähler dazugekommen. Doch Kapitän Jan Gräßle erlöste seinen SV Altenberg kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer (89.). Die Gäste waren durch einen Burkhard-Freistoß in Führung gegangen (33.) und hatten kurz nach dem Wechsel den Ausgleich kassiert. Wie schon in der Vorwoche brachten dann die eingewechselten Matthias Eberhard, Dirk Ruzicka und Tim Liebert neuen Schwung in die SVA-Offensive.

Zeitgleich drehte Staufen seinen schnellen Rückstand in Nattheim noch: Zwei Minuten nach dem 1:0 für die Gastgeber glich Lorenzo Prencipe aus (13.), Elvis Arslanovic stellte noch vor dem Wechsel den 2:1-Endstand für die Eintracht her (43.). Jetzt fiebern beide Teams dem Bachtal-Derby und Topduell am Sonntag in Altenberg entgegen. Das Hinspiel in Staufen hatte keinen Sieger gesehen (1:1). (YAFO/gül)

