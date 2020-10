17:56 Uhr

Zu dünne Luft für Dillingen im Alpenvorland

Verbandsoberliga: In Rosenheim und Kolbermoor gehen die Herren des TV Dillingen leer aus. Nur Fekete und Hirner leisten erfolgreich Gegenwehr.

Von Fabian Wittke

Als Verbandsoberliga-Gast im oberbayerischen Rosenheim und im Anschluss im benachbarten Kolbermoor taten sich die Tischtennis-Cracks aus Dillingen schwer – und verloren jeweils 4:8. Nach über sieben Monaten Pause ging es für die Herren I in der Verbandsoberliga wieder an die Tische. Die Heimspiele zu Saisonbeginn waren kampflos für Dillingen gewertet worden, da die jeweiligen Gegner keine Mannschaft stellen konnten.

Gegen die SB DJK Rosenheim trumpfte das starke vordere Paarkreuz Soma Fekete/Benedikt Hirner groß auf. Sie sorgten durch zwei Einzelsiege für eine 2:0 Führung, nachdem die Doppel Corona-bedingt in dieser Saison entfallen. In der Folge unterlagen Sandro Hofmann und Matthias Jörg. Manuel Pulci, der Kapitän Uli Foag vertrat, und Michael Wojnarowicz standen auf verlorenem Posten. Für den erneuten 4:5-Anschluss sorgten Fekete und Hirner. Das war es allerdings gegen den Favoriten – die Luft wurde zu dünn. Nur Hofmann schnupperte noch an einem Erfolg, unterlag aber im fünften Satz mit 4:11.

Auch das zweite Spiel verliert Dillingen 4:8

Beim SV DJK Kolbermoor zeichnete sich ein ähnlicher Verlauf ab. Ein starker Hirner hielt das südkoreanische Talent Lim Khuhyun in einem Fünfsatz-Krimi in Zaun. Fekete legte glatt 3:0 nach. Hofmann, Jörg und Pulci unterlagen, ehe Wojnarowicz mit einem 3:2 für den Ausgleich sorgte. Fekete drehte nun die Partie auf 4:3. Hirner musste erneut in den Entscheidungssatz, hatte nun allerdings mit 10:12 das Nachsehen. Kolbermoor zog im Anschluss auf 7:4 weg. Pulci zeigte sich nochmals kämpferisch, verlor aber unglücklich mit 9:11 in Satz fünf.

Den ersten Saisonerfolg schafften die Verbandsliga-Damen mit einer tollen Teamleistung. Daniela Pausewang, Petra Artner, Jasmin Kaim und Manuela Sing gewannen 8:4 gegen die SG Dösingen. Weiterhin auf Platz eins rangieren die Herren III in der Bezirksliga durch ein glattes 12:0 gegen Nordendorf II. Überraschend ist die bisherige Dominanz in den einzelnen Spielen (41:7). Auch die Damen II gewannen erneut, diesmal 7:2 beim FC Mertingen. Eine 2:7-Niederlage kassierten die Herren IX gegen Athletik Nördlingen II. Im Jugendbereich siegten sowohl die Jungen II (gegen TSV Krumbach) wie auch die Jungen IV (gegen SpVgg Deiningen) 7:2.

Themen folgen