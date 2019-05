16:36 Uhr

Zum Glück gezwungen

Keeper Kai Fritz war nicht der einzige Geretsrieder, der so seine Probleme mit Jonas Schneider (rechts) hatte. Der Gundelfinger Stürmer war kaum zu bremsen und an allen Toren zum 3:2-Heimsieg irgendwie beteiligt.

Fußball-Landesliga Südwest: „Ersatzmann“ Jonas Schneider wirbelt den TuS Geretsried durcheinander, für den größten Gundelfinger Jubel sorgt aber Christoph Schnelle.

Von Walter Brugger

Die Smartphones waren hinterher die wichtigste Informationsquelle. Hat es schon gereicht? Ist der FC Gundelfingen nach dem 3:2-Sieg gegen den TuS Geretsried für eine weitere Saison Bestandteil der Fußball-Landesliga Südwest? Die Antwort lautet: Nein, das ist noch nicht fix. Allerdings war der Erfolg ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Denn den grün-weißen Fußballern fehlt im Saisonfinale beim TSV Gilching noch ein Punkt, um alle Restzweifel zu beseitigen.

„Trotzdem war es ein guter Abschied“, zeigte sich Christoph Schnelle hochzufrieden. Kein Wunder, der dienstälteste Gundelfinger hatte ja schon im Vorfeld Optimismus versprüht und war überzeugt, dass keine weiteren Heimspiele in der Abstiegsrelegation anstehen. Dass dem 32-Jährigen diesmal sogar ein Tor gelang, noch dazu das entscheidende, war für ihn natürlich ein ganz besonderer Moment. Nur hätte sich Schnelle gerne die Spannung erspart, die noch einmal aufkam, bevor ihm das 3:2 gelang.

Gundelfingen verpasst Vorentscheidung

Denn in der ersten Halbzeit hätte sein FCG die Partie schon entscheiden müssen. „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir mal so viele hochkarätige Chancen hatten“, verriet FCG-Trainer Martin Weng. An fast allen gefährlichen Aktionen war Jonas Schneider beteiligt, der eigentlich erst auf der Bank sitzen sollte. Doch weil Tarik Öz beim Aufwärmen Kniebeschwerden hatte, durfte Schneider ran. „Manchmal wirst du halt zum Glück gezwungen“, schmunzelte Weng. Schneider verwertete nach elf Minuten die scharfe Hereingabe von Elias Weichler zum 1:0, tauchte in der Folge immer wieder gefährlich vor TuS-Keeper Kai Fritz auf und holte den Elfmeter zum 2:0 heraus. Nach neun Monaten gab es mal wieder einen Strafstoß für den FCG, den Fabio Kühn verwandelte (31.). Schneider und vor allem Julian Elze hatten reichlich Chancen, den Vorsprung weiter auszubauen.

Was dann passierte, war für Coach Weng wieder eine „reine Kopfsache“ – und auch Christoph Schnelle ärgerte sich, „dass wir in der Phase nicht richtig hingeschoben haben.“ Die Nachlässigkeiten bestraften Srdan Ivkovic (49.) und Ryosuke Kikuchi (59.) mit dem Ausgleich zum 2:2. Doch schon 120 Sekunden später köpfte erst Fabio Kühn an die Geretsrieder Latte, der nachsetzende Michael Grötzinger brachte den Ball noch einmal vors Tor. „Zum Glück hat Jonas Schneider den Ball durchgelassen“, schildert Christoph Schnelle, denn so konnte er den Ball zum 3:2 über die Linie schieben.

