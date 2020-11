vor 54 Min.

Zur Leistungsurkunde geritten

Prüflinge beim RV Land- und Stadtkreis Dillingen überzeugen die Richter

Von Alexander Braun

Die erfreulich große Zahl von 17 Teilnehmern aus dem Landkreis stellten sich kürzlich zwei Reitsportrichtern auf der Reitanlage in Haunsheim, um ihr Wissen und Können rund um das Pferd und das Reiten zu demonstrieren. Gleich vorweg: Alle beendeten die Reitabzeichen-Prüfung beim RV Land- und Stadtkreis Dillingen in der jeweiligen Klasse erfolgreich.

Dazu mussten sich die Teilnehmer durch verschiedene Lehrgänge und Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis mit den Trainern und Reitlehrern Sabine Lutz und Stefan Weihmayer arbeiten. Wissen über Fütterung, Haltung, Transport und Gesundheit des Pferdes wurde in der Theorie vermittelt. Dazu kamen die Lehrgänge in Führen eines Pferdes und in den höheren Klassen auch Lehrgänge in Dressur- und Springreiten. Bei der anschließend abgehaltenen Prüfung mussten die Teilnehmer Fragen aus den genannten Fachgebieten beantworten und ihr Können im aktiven Reiten von Dressur- und Springprüfungen beweisen.

Der Verein stellte den Reitschülern, sofern sie kein eigenes Pferd in der jeweiligen Klasse besaßen, auch gut ausgebildete Schulpferde zur Verfügung. Die Richter Doris Gehring und Rudolf Hagedorn belohnten die erfolgreichen Teilnehmer mit einer Leistungsurkunde.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung will auf Basis dieser Prüfungen sicherstellen, dass die Ausbildung der Reiter auf einem hohen Niveau und „am Wohlbefinden des Pferdes in seiner vom Menschen bestimmten Umgebung orientiert“ ist. Da sich der Reitverein Land- und Stadtkreis Dillingen mit Sitz in Haunsheim diesen Grundsätzen angeschlossen hat und über die Genehmigung des Landesverbandes bzw. der Landeskommission verfügt, bietet er diese Leistungsstandprüfungen für seine Reitschüler regelmäßig an.

Eine zusätzliche Schwierigkeit ergab sich durch Corona. Wegen des Lockdowns musste die Vorbereitungszeit auf die Prüfungen um 14 Tage verkürzt werden. Maskentragen und die erweiterten Hygienemaßnahmen auf der Reitanlage vereinfachten die Durchführung nicht.

Themen folgen