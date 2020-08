vor 8 Min.

Zuschauer in begrenzter Anzahl erlaubt

In der Heidenheimer Voith-Arena verfolgen am kommenden Samstag nicht nur die Spieler das Liebermann-Pokal-Duell mit dem FC St. Gallen, auch einige Zuschauer sind unter Corona-Einschränkungen zugelassen. Insgesamt dürfen dann nicht mehr als 499 Personen im Stadion sein.

Liebermann-Pokal gegen St. Gallen am 5. September beim 1. FC Heidenheim

Schweizer Gäste vom FC St. Gallen empfängt der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim am Samstag, 5. September, um 15 Uhr, zur achten Auflage des Max-Liebermann-Pokals in der heimischen Voith-Arena. Erneut sind Zuschauer im Stadion teilweise erlaubt. Da sich die Verordnungslage des Landes Baden-Württemberg im Vergleich zum Testspiel gegen die SpVgg Unterhaching nicht verändert hat, dürfen insgesamt bis zu 499 Personen beim Spiel in der Voith-Arena anwesend sein.

Jeder einzelne Besucher benötigt dafür wiederum eine personalisierte Eintrittskarte für einen fest zugewiesenen Sitzplatz. Die personalisierten Tickets noch bis zum Freitag ausschließlich im FCH-Fan- und Ticketshop erhältlich – natürlich nur solange der Vorrat reicht. Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben und es findet, wie schon beim Test gegen Unterhaching, kein separater Vorverkauf für Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Sponsoren statt.

Es wird ausschließlich die Südtribüne geöffnet sein. Alle weiteren Tribünenbereiche, der Sparkassen-Business-Club und sämtliche Logen bleiben weiterhin geschlossen. Die Parkplätze vor dem Fan- und Ticketshop können am Spieltag genutzt werden und „Likos’ Kiosk“ wird auf der Südtribüne die anwesenden Fans erneut für Speisen und Getränke versorgen. Es ist, wie bereits seit der vergangenen Saison, ausschließlich bargeldloses Bezahlen möglich.

Auf sämtlichen Wegen (Anreise, Gang zur Toilette oder zum Kiosk, Abreise usw.) ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Sobald der zugewiesene Sitzplatz eingenommen wurde, darf diese abgenommen werden, da zwischen den Sitzplätzen in jeder Richtung mindestens 1,5 Meter Abstand besteht. Auch die weiteren allgemeingültigen Hygienevorschriften sind am Samstag während des Stadionbesuchs in der Voith-Arena zu beachten. (pm)

