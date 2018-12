15.12.2018

Zuschauer können Tablets gewinnen

Raiffeisenbanken spenden Gewinne

Die Hauptrunden im Raiffeisen-Cup 2018/2019 beginnen kommende Woche am Samstag, 22. Dezember, in Gundelfingen. Um die Attraktivität im Hallenfußball zu erhalten, hat sich Alexander Jall, Vorsitzender der Raiffeisenbanken-Volksbanken im Landkreis Dillingen, wieder bereit erklärt, beim Endturnier in Wertingen am 13. Januar ein Gewinnspiel für alle Besucher durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es werden vor dem Endspiel drei neue iPads unter den Zuschauern verlost. Während der Turniere erhalten die Vereine noch folgende Zuwendungen: acht Bälle in den Vorrunden (jeweilige Sieger der Halbfinalspiele), Platz fünf bis acht in der Endrunde je 50 Euro, zwei Verlierer der Halbfinalspiele je 100 Euro, Verlierer des Endspiels 200 Euro, Sieger 300 Euro. (pm)

