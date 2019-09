vor 16 Min.

Zwei Play-off-Niederlagen

Fireballs in Allershausen räuchern die Gundelfinger Moskitos aus

Von Tim Wiedemann

Das war es noch nicht in der Play-off-Serie zur Baseball-Bayernliga für die Gundelfinger Moskitos: Nach den beiden Niederlagen vom Wochenende bei den Fireballs Allershausen/Reichertshausen ist die Aufstiegschance zwar kleiner geworden, aber noch vorhanden. Rosenheim und Augsburg II sind die weiteren Kontrahenten, jeder spielt gegen jeden – und der Beste darf am Ende in die Bayernliga. Kommenden Sonntag haben die Moskitos Heimrecht gegen Augsburg II.

Die Gundelfinger setzten im ersten Inning den Gegner mit vier Hits unter Druck, woraus ein Punkt resultierte. Die sehr gut vorbereiteten Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren und konterten erfolgreich. In den folgenden Innings brachten die Gärtnerstädter trotz sehr starker Pitchings von Florian Thum keinen Fuß in das Spiel und unterlagen schließlich klar mit 5:16. Nach einem Homerun von Isaac Valerio fuhren die Moskitos im zweiten Tagesspiel gleich vier Punkte ein. Die Defensive führte nun Dustin Forrer als Pitcher an.

Allershausen drehte die Partie aber wieder recht schnell und gewann diesmal mit 19:9.

