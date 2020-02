vor 37 Min.

Zwei Siege trotz Grippe

VGG-Damen halten den Anschluss

Auch eine Grippe-Welle kann die Gundelfinger Volleyball-Damen nicht stoppen: Zum Rückrundenauftakt der Kreisliga Nord verbuchten sie in Biberbach zwei weitere Siege und halten damit Anschluss an die Tabellenspitze.

Der Weg dorthin war durchaus beschwerlich: Die Gastgeberinnen erwiesen sich nach Trainerwechsel und der Rückkehr einer Leistungsträgerin als unangenehmer Gegner. Erst nach verlorenem ersten Satz bekamen die VGG-Damen aufgrund einer starken Aufschlag- und Angriffsleistung die Partie besser in den Griff, nach vier Durchgängen stand es 2:2. Erst mit einem energisch geführten Tiebreak machte Gundelfingen den Sack zu – 3:2 (18:25, 25:12, 25:19, 23:25, 15:12). „Biberbach hat uns in diesem tollen Spiel alles abverlangt“, so VGG-Trainer Jürgen Wetzstein.

Deutlich weniger Gegenwehr leistete anschließend Aufsteiger TSV Aichach, die VGG siegte sicher mit 3:0 (25:12, 25:19, 27:25). (JW)

VG Gundelfingen: Lukas, Bäurle, Wanner, Mair, Diekmann, Bay, Steidle, Zielinski

Themen folgen