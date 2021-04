vor 2 Min.

Zweimal steht Jürgen Schnell auf dem Münchner Rathaus-Balkon

Plus Sportler-Porträt: Der Weg des Dillinger Fußballers Jürgen Schnell führte mit dem TSV 1860 in die Zweite Bundesliga. Dabei gehörte sein Fan-Herz ursprünglich den „Roten“. Heute kümmert sich der Lehrer in München um talentierte Nachwuchskicker.

Von Walter Brugger

Nicht vielen Fußballern ist es vergönnt, auf dem Münchner Rathausbalkon zu stehen und von der Menschenmenge auf dem Marienplatz von 25000 Fans enthusiastisch gefeiert zu werden. „Ich stand zweimal dort oben, das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, erzählt Jürgen Schnell mit verklärtem Blick und schaut gerne auf die Zeit zurück, als sich der aus der SSV Dillingen hervorgegangene Defensivspieler beim TSV 1860 München „festgebissen“ und den Durchmarsch aus der Bayern- in die Bundesliga geschafft hatte. Mit dem Bundesliga-Aufstieg 1994 ging dann seine Zeit bei den Löwen zu Ende.

