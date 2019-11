vor 36 Min.

Zweimal über die volle Distanz

Beide Male hat der TVL das bessere Ende für sich. Auch Dillingen beißt sich durch

Mit zwei Fünfsatzsiegen gegen die Gäste aus Jettingen und Augsburg bewiesen die Lauinger Bezirksklassen-Volleyballer einmal mehr Heimstärke. Gegen Tabellenführer VfR Jettingen entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Mit guten Angriffsaktionen auf beiden Seiten waren nur wenige unnötige Fehler ausschlaggebend für den jeweiligen Satzverlust und 2:2-Zwischenstand (25:22, 20:25, 26:24, 18:25). Vor allem Stefan Libera überzeugte dabei spielerisch. Mit druckvollen Aufschlägen und platzierten Angriffen gewann der TVL Durchgang fünf (15:9).

Gegen die DJK Augsburg-Hochzoll wurden die ersten beiden Sätze abgegeben (14:25, 20:25). Erst jetzt agierten die Mohrenstädter konzentriert. Nach Belieben punktete Frank Engelniederhammer auf seiner Außenposition und die Lauinger verließen verdient als Sieger den Platz (25:16, 25:19, 15:9). (MM)

TVL: Thomas Burr, Frank Engelniederhammer, Volker Konle, Stefan Libera, Markus Maier, Holger Schünzel, Yoseif Solomun, Ingo Vincon

„ Dillingen beißt sich durch“ – so lässt sich der jüngste BK-Auswärtsspieltag zusammenfassen. Nach dem unerwartet holprigen Saisonstart mit nur einem Pünktchen aus vier Spielen, waren zwei Siege die oberste Prämisse. Gegen das junge Gastgeber-Team von Friedberg IV gab es dann gleich einen 3:0-Sieg (25:22, 25:22, 25:22).

Der nächste Gegner Bad Grönenbach hatte in der vergangenen Saison mit großen Kampfgeist gegen die Dillinger augespielt. Diesmal war es nicht anders. Der TVD startete unkonzentriert und verlor die ersten beiden Sätze nach vielen Eigenfehlern (17:25, 25:27). Doch so einfach stecke er nicht auf. Lukas Riesenegger durchdrang in der Folge im Mittelangriff den Block zu direkten Punkten. Waldemar Makelky zog nach guten Annahmeaktionen die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich, was den Außenangreifern freie Bahn verschaffte. Der TVD glich zum 2:2 aus, im Tiebreak verwirrte Marco Uhlmann die Allgäuer mit Flatteraufschlägen. Ergebnis: 15:5 und 3:2-Gesamtsieg.

Die Formkurve zeigt nun nicht nur im Training nach oben. Die nächsten Punkte sollen beim Heimspieltag am 7. Dezember in der Kneipp-Halle her. (ALU)

TVD: Waldemar Makelky, Ivan Wonenberg, Marco Uhlmann, Max Hartmann, Jonas Diekmann, Andreas Ludewigt, Edmond Böhm, David Balheim, Lukas Riesenegger

