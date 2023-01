Die Leser-Sieger der Dillinger Landkreis-Sportlerwahl stehen fest

39. Landkreis-Sportlerwahl: Dank einer tollen Beteiligung haben fast 3300 Stimmzettel die Redaktion erreicht.

Der Endspurt der 39. Landkreis-Sportlerwahl hatte es gewaltig in sich: Etliche hundert Stimmzettel erreichten allein noch an Silvester die Redaktionen von Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung – was für den Neujahrsmorgen wieder einmal jede Menge Auszählarbeit bedeutete. Doch nun steht das Ergebnis fest. Die Leser und Leserinnen der beiden Heimatzeitungen haben auf exakt 3295 gültigen Stimmzetteln 29.655 Einzelstimmen an die nominierten Sportler vergeben – eine überdurchschnittliche Beteiligung.

Die Namen der Sieger sowie die genauen Platzierungen der Einzelsportler, Einzelsportlerinnen und Mannschaften sind aber noch bis zur offiziellen Proklamationsfeier am Mittwoch, 11. Januar 2023, im Wertinger Schloss ein Geheimnis.

Kein Geheimnis mehr ist dagegen das Ergebnis der Preis-Verlosung unter allen Einsendern von gültigen Stimmzetteln. Hier die glücklichen Leser-Gewinner der 20 Hauptpreise:

Lian Ahmed, Bachhagel

Rainer Berroth, Syrgenstein

Andreas Bilz, Medlingen

Christian Deininger, Aislingen

Erhard Geirhos, Höchstädt

Dora Götz, Lutzingen

Wendelin Helmer, Wertingen

Anneliese Jobst, Dillingen

Armin Kastner, Gundelfingen

Thomas Lehmeier, Lauingen

Jutta Matzke, Gundelfingen

Albert Müller, Riedsend

Tobias Rehm, Laugna

Theresia Rupprecht, Zusamalth.

Albert Spingler, Buttenwiesen

Claudia Sporer, Bissingen

Helene Steidle, Wittislingen

Gisela Waller, Schwenningen

Nicole Wegner, Wertingen

Hubert Wörner, Mödingen

Diese 20 Gewinner erhalten eine schriftliche Einladung für den 11. Januar nach Wertingen, wenn im Rahmen der Sportler-Proklamation die Hauptpreise unter ihnen verlost werden.

Weitere 40 Leser und Leserinnen haben Trostpreise gewonnen, die ihnen auf dem Postweg zugestellt werden:

Höchstädt; Kim Bußer, Steinheim; Herbert Gallenmiller, Kicklingen; Theo Gartner, Syrgenstein; Anton Graf, Holzheim; Viktor Greiner, Buttenwiesen; Ulrich Gruber, Bachhagel; Gertrud Hohenstatter, Finningen; Ulrich Hubl, Buttenwiesen; Anton Huggenberger, Dillingen; Andrea Kaltenegger, Binswangen; Sonja Karmann, Wertingen; Gisela Keller, Aislingen; Maria Knab, Wertingen; Daniela Kopf, Dillingen; Ingrid Kratzer, Hirschbach; Wilhelm Kraus, Dillingen; Barbara Krist, Glött; Heidi Lohner, Gundelfingen; Anneliese Maier, Kicklingen; Karin Mair, Höchstädt; Silvia Mall, Zöschingen; Alexandra Mareiser, Buttenwiesen; Raimund Mörgenthaler, Dillingen; Alfred Müller, Gundelfingen; Thomas Münch, Dillingen; Benedikt Nußbaum, Gundelfingen; Wilhelm Ochsenbauer, Zusamaltheim; Christa Rathgeber, Dillingen; Erwin Renner, Gundelfingen; Denny Richter, Aislingen; Brigitte Rogg, Wertingen; Marina Sauter, Bächingen; Christian Stadler, Medlingen; Matthias Thoma, Laugna; Christoph Thoma, Villenbach; Alexandra Wiedemann, Mörslingen; Magdalena Wagner, Höchstädt; Elisabeth Waibel, Wittislingen; Otto Wirth, Roggden