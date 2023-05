Neugierig auf Blindenbaseball in Gundelfingen

Sport – Nachgefragt: Der Niederländer Jack Heuts organisiert an Pfingsten zusammen mit den Gundelfinger Moskitos ein Turnier für blinde Baseball-Spieler in der Gärtnerstadt.

Wahrlich nicht alltäglich ist ein Sportevent, dass die Gundelfinger Moskitos an Pfingsten, 27./28. Mai, auf ihren Sportgelände an der Haunsheimer Straße veranstalteten. Die Nationalteams von Deutschland, den Niederlanden und Frankreich treten dann zum einem internationalen Turnier im Blinden-Baseball an.

Initiator der Veranstaltung ist Jack Heuts. Der Niederländer ist als Gründungsmitglied des Beeker Baseballvereins Cheetahs seit den frühen 70er-Jahren eng mit dem Sport Baseball verbunden und führt auch jetzt noch die Blindenabteilung seines Vereins in der Gundelfinger Partnerstadt Beek. Dort wurde im August 2022 der „World Cup Blind Baseball“ mit Teams aus ganz Europa und sogar den USA ausgerichtet. Weil Gundelfingen mit seinen umtriebigen Baseball-Moskitos recht zentral liegt, war die Wahl von Jack Heuts für den Schauplatz eines Freundschaftsturniers schnell getroffen.

Herr, Heuts, wie können eigentlich blinde Sportler Baseball spielen?

Heuts: Das ist sehr schwer zu erklären, denn es gibt große Unterschiede zu normalem Baseball. Aber ich versuche es mal: Blindenbaseball wird mit fünf Spielern gespielt. Der Schlagmann nimmt einen Klingelball und schlägt ihn sozusagen aus der Hand. Wenn er getroffen hat, wird an der ersten Base ein akustisches Signal aktiviert und der Schlagmann – jetzt Läufer – rennt auf die Base. Sobald er diese erreicht, ertönt ein neues Signal, und er muss in Richtung der zweiten Base rennen und sie berühren. Die Verteidiger stehen in der linken Hälfte das Spielfeldes, hinter einem Seil, welches vier Meter hinter der zweiten Base auf dem Boden liegt. Sie müssen den Ball so schnell wie möglich unter Kontrolle bekommen und zu der jeweiligen Base werfen, wo dann ein sehender Spieler steht und den Ball fängt. Wenn der Läufer die Base vor dem Ball erreicht, ist er wie beim normalen Baseball „safe“. Der geschlagene Ball muss über das Seil am Boden rollen oder fliegen, nur dann zählt er als spielbarer Ball. Wenn der nächste Schlagmann trifft, ertönt ein neues Signal an der dritten Base, und der Läufer versucht, die nächste Base vor dem Ball zu erreichen. Falls der Ball zuerst die Base erreicht, dann ist der Läufer „out“. Schafft ein Läufer es, alle Bases zu umrunden, erzielt er einen Punkt, nach drei Outs wird jedoch Offensive und Defensive gewechselt.

Jack Heuts.Foto: BCH

Was ist das Besondere an Blindenbaseball für Sie?

Heuts: Für blinde und schlecht sehende Menschen gibt es leider sehr wenige geeignete Sportarten. Aber auch sie haben Interesse, Sport zu treiben. Nicht nur, um körperlich fit zu bleiben, sondern auch, um mit Teamkollegen zusammen zu sein, gemeinsam auf dem Sportplatz zu stehen. Und einfach frei zu sein, indem sie einmal ohne Betreuter, ohne Blindenhund, ohne Blindenstock rennen und sich bewegen können. Für mich ist es eine große Freude, dazu beitragen zu können.

Was versprechen Sie sich von dem Baseball-Wochenende in Gundelfingen?

Heuts: Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit den deutschen und französischen Spielern und auch darauf, endlich persönlich Bekanntschaft mit den Gundelfinger Moskitos zu machen. Ich hoffe, dass wir bei gutem Wetter und entspannter Stimmung tolle Spiele austragen können und jeder Spieler auf und neben dem Platz seinen Spaß haben wird.

Dasselbe wünschen sich auch die Abteilungsleiter der Moskitos, Tim und Peter Wiedemann. Sie hatten der Anfrage aus Beek im vergangenen Jahr schnell zugestimmt und sich an die Planung gemacht. In enger Zusammenarbeit mit Jack Heuts, der Stadt Gundelfingen und mit Unterstützung einiger lokaler Firmen wurde das Turnier vorbereitet. Am Pfingstsamstag um zehn Uhr soll der Startschuss fallen.

Während den ganzen Tag Baseball gespielt wird, kümmern sich dann die Moskitos um die Bewirtung und Betreuung aller Gäste und Fans. Ein Höhepunkt ist der große Festabend ab 18.30 Uhr auf dem TVG-Sportgelände im Bierzelt und mit Musik der Kammeltaler Rockband Sonixxx sowie einem DJ Auftritt.

„Wir freuen uns schon darauf, mit unseren internationalen Gästen, unseren Familien und Freunden sowie allen Baseballbegeisterten einen tollen Festabend zu verbringen. Jeder Interessierte ist willkommen“, sagt Tim Wiedemann. Am Pfingstsonntag heißt es um zehn Uhr wieder „Play Ball“, wenn die aus Italien angereisten Schiedsrichter das erste Spiel des zweiten Turniertages einläuten.

Ab 15 Uhr heißt es dann an der Haunsheimer Straße „Open Field“ für alle Interessierten, die einmal Baseball an verschiedenen Stationen ausprobieren wollen. Für ganz Mutige besteht zudem die Möglichkeit, mit verbundenen Augen selbst Blindenbaseball zu spielen.

Die Pokalverleihung des Turniers ist am Sonntag für 18 Uhr vorgesehen. Nach einer Stadtführung werden dann die Turniergäste gemeinsam am Baseballplatz verabschiedet.