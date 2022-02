Auf dem Sprung zum Klassenerhalt

Handball: Ein letztlich klarer Sieg der Wertinger Männer. Gundelfinger Damen gewinnen Derby in Günzburg

TV Gundelfingen

Mit einem sicheren 25:19-Sieg im Derby beim VfL Günzburg II sicherten die verlustpunktfreien Frauen des TV Gundelfingen ihren Spitzenplatz in der Bezirksoberliga ab. Den Grundstein dafür legten sie bereit in der ersten Hälfte, die mit einer 13:7-Führung endete. Trotz langer Spielpause und des abgesagten Spiels gegen Donauwörth in der Vorwoche hatten die Gundelfingerinnen kein Problem, sich wieder auf dem Hallenparkett zurechtzufinden. Souverän absolvierten die Damen von Trainer Tobias Späth die Partie. Die Bank war zwar nicht so voll besetzt wie gewohnt, aber durch eine durchdachte Wechselstrategie wurden die Kräfte gut dosiert über die 60 Minuten verteilt. Die Halbzeitführung blieb bis zum Schlusspfiff konstant. In der Tabelle hat Haunstetten weiterhin das bessere Torverhältnis. Am Samstag (15 Uhr) ist der TSV Göggingen zu Gast in der Kreissporthalle.

Spielfilm: 3:6, 6:10, 7:13 – 12:18, 16:20, 16:24, 19:25

TV Gundelfingen: Hassel, Nowak; Hopf (1 Tor), E. Gerstmayr (6/1 Siebenmeter), K. Gerstmayr, Schreitt (8), Haselmaier (3/1), Fischer (1), Bamberger, Beutmiller (4), Bergbreiter (2)

Die weibliche A-Jugend verteidigt mit einem klaren 27:14-Auswärtssieg in Königsbrunn ihre BOL-Führung ohne Punktverlust. Nach einem TVG-Blitzstart (1:7) kamen die Augsburgerinnen bis zur Pause wieder gefährlich nahe (9:12). Dann aber liefen die Gundelfinger Mädchen zu Höchstform auf. (tvg)

TV Gundelfingen: Hörger; Kränzle (8/5), Hegele (5), Rödter (4), Burr (3), Lidner (2), Seifried (2), Merenda (2), Rudhart (1), Kaiser, Linzmayer

TSV Wertingen

Mit einer vor allem in der zweiten Hälfte überzeugenden Vorstellung gewannen die Bezirksliga-Handballer des TSV Wertingen in eigener Halle das Mittelfeldduell gegen Neusäß mit 39:28 und liegen weiter gut im Rennen um einen der ersten drei Hauptrunden-Plätze. Bei Erreichen dieses Ziels qualifiziere man sich für die Aufstiegsrunde und den damit verbundenen Klassenerhalt. Auch wenn das Ergebnis eine souveräne Vorstellung suggeriert, war Coach Andreas Seitz vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte unzufrieden. Abstimmungsprobleme und fehlende Konsequenz im Neun-Meter-Raum führten hier zu 17 Gegentreffern. Einzig die ordentliche Angriffsleistung brachte eine knappe Halbzeitführung. Nach dem Wechsel besannen sich die Zusamstädter ihrer eigentlichen Abwehrstärke. Die Gegenwehr der Gäste war nach 50 Minuten gebrochen und die Gastgeber schraubten das Ergebnis deutlich nach oben. Kommenden Samstag (20 Uhr) geht es zum aktuellen Zweiten und Titelanwärter TSV Haunstetten III. (ANSE)

Spielfilm: 4:4, 7:7, 12:10, 20:17 – 21:20, 25:23, 31:25, 39:28

TSV Wertingen: Matthias Bestle, Lucas Röhr; Max Biedermann (9 Tore), Michael Gump (8), Thomas Reissner (7/1 Siebenmeter), Maximilian Reiner (5), Matthias Reitenauer (3), Patrick Kleinle, Fabian Munz, Laurin Thierauf (je 2), Martin Straub (1), Sebastian Bohatsch

Die „Zweite“ unterlag in der Bezirksklasse dem TSV Weißenburg 24:29.

HSG Lauingen-Wittislingen

In der Männer-Bezirksklasse hatten die HSG-Männer II gegen Dinkelscherben mit 36:26 Toren das bessere Ende für sich. (hsg)

HSG-Männer II: Stropek, Hauf, O. Bizzarro, T. Bizzarro, Knecht (7 Tore), Reinelt (1), Mair (2), Renzer (2/1 Siebenmeter), F. Loibl, Wittilinger (8), Wendland (6), D. Loibl (7), Maier (3)