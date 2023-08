Eine Gundelfingerin im Schatten von Lahtis Schanzen

Triathlon: Bei der Ironman-WM auf der Mitteldistanz schwächelt Daniela Unger nur in einer Disziplin.

„Es hat leider nur für Platz 28 von 256 gereicht – aber es war halt Weltniveau“, sagt Daniela Unger nach ihrem Start bei der „ Ironman 70.3 World Championship“ in Lahti/Finnland. Die Triathletin aus Gundelfingen war aber insgesamt zufrieden mit ihrem Abschneiden bei ihrer zweiten WM-Teilnahme in diesem Jahr. Nachdem sie im Juli in Hamburg auf der Sprintdistanz unterwegs war, durfte sie sich nun auf der Mitteldistanz beweisen.

Mit ihrer Gundelfinger Familie unterwegs

„Wegen meiner relativ kurzfristigen Qualifikation erst im Mai in Jesolo war es sehr schwierig, noch Übernachtungsmöglichkeiten in und um Lahti zu finden, wo für dieses große Event über 6000 teilnehmende Athletinnen und Athleten mit Familien und Freunden aus über 115 Ländern angereist waren“, beschreibt Unger die schwierigen Rahmenbedingungen. Letztendlich durfte sie samt mitgereister Familie im Garten eines Anwohners am See außerhalb der Stadt campen, „inmitten märchenhafter Natur mit Angeln, Pilzesuchen und inklusive einer rustikalen finnischen Blockhaussauna, die noch mit Holz beheizt wird“.

Der Veranstaltungsort Lahti, eigentlich bekannt als Wintersportzentrum, bot zudem verschiedene Aktivitäten. So konnten die Kinder am „Ironkids Lauf“ teilnehmen. Ein Highlight war das Schwimmen im warmen Pool unterhalb der Skisprungschanze Lahtis.

„Wettermäßig war es relativ kühl, wobei wir Damen noch Glück hatten, weil es trocken blieb, während die Männer im Regen unterwegs waren“, sagt Daniela Unger. Beim Schwimmen über 1,9 Kilometer im See Vesijärvi fühlte sie sich top und kam nach 32:05 Minuten auf Platz vier ihrer Altersklasse zum Wechsel aufs Fahrrad.

Auf dem Rad tut sich Unger diesmal schwer

„Der 90 Kilometer lange Radkurs war zwar technisch nicht zu schwer zu, aber mit 800 Höhenmetern recht hügelig für meine Verhältnisse.“ Unger konnte ihre volle Beinpower – eine Woche nach dem Langdistanz-Rennen in Schweden (DZ berichtete) – nicht abrufen, war mit der Zeit von 2:47 Stunden relativ unzufrieden und wurde bis auf Platz 44 durchgereicht.

Doch bereits während des Wechsels in die Laufschuhe machte Daniela Unger sechs Plätze gut. Am Ende des Halbmarathons (1:44 Stunden) sammelte sie beim Schlussspurt weitere Konkurrentinnen ein und landete auf Platz 28 unter 256 Finisherinnen ihrer Altersklasse. (un/gül)