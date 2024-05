In Lauingen gibt es einen Kampf der Giganten

Triathlon: Ironman Faris Al-Sultan tritt am 16. Juni in Lauingen in der Mitteldistanz-Staffel gegen Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin in die Pedale.

Beim Triathlon in Lauingen kommt es am 16. Juni zu einem Kampf der Giganten auf dem Rennrad. Um es dem Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin nicht zu einfach zu machen, hat Abteilungsleiter Erich Gruber vom TV Lauingen für den 18. VR-Triathlon nun noch einen weiteren Weltklasseathleten gewonnen: den Triathlon-Giganten Faris Al-Sultan.

Der Sieger des Ironman 2005 auf Hawaii und vieler weiterer Ironman-Wettbewerbe wird es Tony „The Tank“ Martin nicht zu leicht machen und gegen ihn in die Pedale steigen. Beide treten in der Staffel der Mitteldistanz auf der Strecke zwischen Lauingen und Weisingen direkt gegeneinander an. Viermal ist diese Runde zu bewältigen, was insgesamt 80 Kilometer ergibt. Im Faris-Team wird zuvor Daniel Schubert vom TV Lauingen versuchen, auf der 2,1 Kilometern langen Schwimmstrecke im Auwaldsee einen Vorsprung auf Matthias Hahn aus dem „Gute Laune“-Team von Tony Martin zu erkraulen. Den läuferischen Abschluss des Staffel-Duells auf der Halbmarathonstrecke bestreiten dann Michael Berthold (TVL) und Pascal Unbehaun, der Mister Germany von 2018.

Keine Lauinger Rad-Verfolgung

Erstmals seit langem wird es 2024 keinen Rad-Verfolgungswettbewerb der Regionalliga Süd geben. „Die Absicherung der Strecke war immer ein enormer Aufwand“, bedauert Erich Gruber. Allerdings steckt hinter dem Bedauern auch ein gutes Stück Verärgerung. Immer wieder sei es zu Auseinandersetzungen mit Autofahrern gekommen, die die Absperrungen nicht akzeptieren wollten. „Wir haben einen hohen Anspruch, was die Sicherheit von Sportlern und Zuschauern angeht“, betont der Lauinger Triathlon-Chef. Wenn Autofahrer dann aber mutwillig in die Rennstrecke fahren, dann sei die Sicherheit der Rennfahrer, die oft mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern die Strecke entlangrasen, nicht mehr gewährleistet. Anstelle der Radverfolgung wird es nun am 15. Juni im Auwaldsee zu einem Langstreckenschwimmen über 1,5 und drei Kilometer kommen. Auch der Kindertriathlon findet am 15. Juni am und im Auwaldsee statt. Für den Triathlon haben sich inzwischen über 300 Ausdauersportler angemeldet.

