Ausdauersport

vor 50 Min.

Neuer Anlauf „zum Anfassen“ in Lauingen

Triathlon zum Anfassen: Beim 16. VR-Triathlon am 11./12. Juni soll es in Lauingen wieder durch die Innenstadt gehen. 150 Teilnehmer haben schon zugesagt, unter ihnen zwei Dreikampf-Legenden: Hawaii-Ironman Sieger Faris Al-Sultan (links) und Triathlon-Bundestrainer Daniel Unger.

Plus Ausdauersport: Beim 16. VR-Triathlon am 11./12. Juni in Lauingen schauen Ex-Hawaii-Sieger Faris Al-Sultan und der Bundestrainer vorbei. Auch schwäbische Meisterschaften finden statt.

Von Hans Gusbeth

In einem neuen Anlauf will Erich Gruber am 12. Juni wieder einen „echten Triathlon zum Anfassen“ durchführen. Das zumindest ist der Plan des Chefs der Lauinger Triathleten. Dann soll alles wieder so werden, wie es in Vor-Corona-Zeiten war: mit allen Disziplinen, Einbeziehung der Innenstadt und Regionalliga-Wettkämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen