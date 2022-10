Vier Powerfrauen von der Dillinger Donau

Triathlon: Der Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen findet immer mehr Anhänger.Und die Ausdauersportlerinnen aus der Region machen dabei seit Jahren eine besonders gute Figur.

„Schwimme knapp vier Kilometer, radle 180 Kilometer, laufe 42 Kilometer. Prahle damit für den Rest Deines Lebens!“ Zu was der Erfinder des legendären Ironman, US-Navy-Commander John Collins, anlässlich des ersten Hawaii-Spektakels vor mehr als vier Jahrzehnten riet, passt so gar nicht zu so einer sympathischen und nüchtern-realistisch denkenden Athletin wie Sabrina Klotz. Dabei ist sie seit einigen Tagen „Finisherin“ auf der pazifischen Inselgruppe Hawaii. Als solche werden jene Sportlerinnen bezeichnet, die gerade in der Triathlon-Branche etwas ganz Großes geleistet haben. Nämlich den Klassiker bis ins Ziel geschafft zu haben.

Mit Stolz im Gepäck heim nach Gundelfingen

Verdientermaßen führte die 23-jährige Landkreis-Sportlerin des Jahres 2021 auf der ultralangen Heimreise nach Gundelfingen eine Menge Stolz im Gepäck mit, sagt aber: „Ich werde jetzt nicht unbedingt abheben, aber meinen Enkeln einmal davon erzählen“, schmunzelt eine erschöpfte wie glückliche Frau, die kurz nach ihrem überraschenden Langdistanz-Sieg ihrer Altersklasse vergangenes Jahr im fränkischen Roth noch vom härtesten Rennen der Welt auf Hawaii nur geträumt hatte: „Da wollte ich unbedingt mal hin.“

Das war es dann auch mit diesem Thema, das tausende Triathleten auf dem Globus als Kulminationspunkt aller ihrer schweißtreibenden Bemühungen herbeisehnen. Sabrina Klotz, die sich dort dank ihrer besonderen Schwimmkünste selbst den Profifrauen im Pazifischen Ozean auf Minutendistanz nähern konnte, zieht nach Erfüllung ihres sich selbst erteilten „Auftrags“ eine eher bescheidene Bilanz: „Da muss ich nicht mehr hin, ich habe alles gesehen und würde lieber bald zum Beispiel in Mexiko oder auf den Kanaren auf die Langstrecke gehen“, verrät die jüngste deutsche Teilnehmerin des Megaevents mit rund 5000 Startern. Und gibt zu verstehen: „Hawaii – das war total teuer. 24 Stunden fliegen, immer nur auf der Autobahn und geradeaus rennen sowie gefährliche Windböen, die das Rad einen Satz zur Seite machen lassen.“ Und schon zu Beginn des Ironman war in der Bucht von Kailua-Kona Durchhaltevermögen gegen den Wellengang gefragt. Neben hoher körperlicher Fitness und Willensstärke.

Daniela Unger freut sich bei der Altersklassen-Europameisterschaft in München über ihren Vizetitel. Foto: DanielaUnger1.JPEG

Von all dem verfügt Triathlon-Kollegin Daniela Unger ebenso in reichem Maße. Sie war 2019 bereits Landkreis-Sportlerin des Jahres. Und die starken Leistungen der vergangenen Jahre machen deutlich, dass die gebürtige Dillingerin über das Ironman-Gen zu verfügen scheint. Die Frau mit dem konkurrenzstarken Jahrgang 1978 – ausgerechnet das Geburtsjahr des ultimativen Rennens auf Hawaii – avancierte einst innerhalb von wenigen Jahren von der „Fußgängerin“ zur Erfolgs-Dreikämpferin und traut sich nach über 50 absolvierten Wettkämpfen mit Meister- und Vizemeistertiteln bundesweit den „Abstecher“ auf die sonnige Pazifik-Insel zu. Jedoch: „Mein Kopf ist zurzeit absolut blank“, beschreibt die Sprachlehrerin und dreifache Mutter aus Gundelfingen nach einem harten Sommer mit acht Rennen ihren Status.

Ohne Familie macht es Daniela Unger keinen Spaß

Der Geist spielt ihren Erfahrungen nach gerade beim Triathlon eine große Rolle: „Das macht für einen Erfolg 50 Prozent aus.“ Eine Reise zu der großen Bühne des Spitzensports nach Hawaii würde die bewegungshungrige Nordschwäbin schon reizen: „Aber nur mit meiner Familie, sonst habe ich keinen Spaß daran.“ Mit der Verwandtschaft im Rücken scheinen Erfolge im Wettkampf vorprogrammiert zu sein. So wie jungst bei der Altersklassen-Europameisterschaft in München, wo Daniela Unger die Silbermedaille gewann.

Jule Resselberger steht erst am Anfang ihrer Triathlon-Karriere, hat aber schon einige Erfolge erreicht. Jetzt studiert sie Sportwissenschaften in den USA. Foto: JuleResselberger2.JPEG

Noch am Anfang ihrer Karriere steht die 18-jährigen Jule Resselberger aus Lauingen. Schon bei Kinder-Triathlons mischte die einstige Fußball-Stürmerin erfolgreich mit und sammelte bayerische wie schwäbische Titel. Oft mit dabei: Papa und „Coach“ Armin. Die zierliche Sportlerin, die 2021 mit dem Futura-Pokal für hoffnungsvolle Landkreis-Sportler ausgezeichnet wurde, gehört zum Bayern-Kader und startet in der Bundesliga. Richtung USA zog sie jetzt aber nicht, um als Eisenfrau dem Eisenmann näher zu rücken, sondern wegen eines Studiums der Sportwissenschaften an der Wingate University im Bundesstaat North Carolina. Jule Resselberger trainiert pro Tag dreimal, besucht Vorlesungen und siegt, etwa bei den sogenannten „Regionals“ am vergangenen Wochenende. Zu einem Start im Triathleten-Mekka Hawaii hält die junge Frau so viel Distanz wie Dillingen von der Hauptstadt des US-Bundesstaates, Charlotte: 7300 Kilometer. Sie hat sich einer anderen Triathlon-Disziplin verschreiben: „Der Ironman ist nicht mein absolutes Highlight im Jahr, weil ich ja auf die Kurzstrecke gehe und lieber mehr Einheiten absolviere.“

Ausdauersport-Urgestein Angelika Holzapfel vom TV Lauingen beim Walchsee-Triathlon in Österreich. Foto: 2019_Angelika_Rad_Walchsee.JPEG

In sportlicher Hinsicht keine Ruhe geben möchte auch Angelika Holzapfel vom TV Lauingen, die 2015 in der Altersklasse 50 sogar zu deutschen Meisterehren gelangte. Starke Familienbande treiben auch die Holzapfels an: Vater Robert und die beiden Töchter kämpfen und siegen mit. An ihre zahlreichen Erfolge denkt Angelika Holzapfel, die 2008 und 2012 zur Sportlerin des Jahres im Landkreis Dillingen gewählt wurde, gern zurück. „Ich hatte wirklich eine schöne Zeit“. Und heute richtig Lust auf die Sprint-Distanz in der AK 60. Hawaii-Interessenten rät die begnadete Schwimmerin, die Pässefahren mit dem Rennrad liebt, vorher mal das Freiwasser-Schwimmen intensiv zu üben. Denn: „Ins Freibad gehen, reicht dafür nicht.“

Die frisch gekürte „Ironwoman“ Sabrina Klotz weiß seit Kurzem, warum das durchaus sinnvoll erscheint. „Beim kurzen Blick nach vorne stellt sich heraus, dass man eigentlich nur die Meereswellen sieht und nicht die Markierungsbojen.“ Dann doch lieber an den Weisinger Seen üben – und später trotzdem „finishen“.