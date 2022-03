Der TV Dillingen hat nicht alles fest im Griff

Plus Badminton-Regionalliga: Geschwächte Dillinger Gastgeber verabschieden sich durch das 1:7 gegen Freystadt aus dem Titelrennen.

Mit einer 1:7-Heimniederlage gegen Tabellenführer TSV Freystadt verabschiedete sich der TV Dillingen am Wochenende aus dem Meisterschaftsrennen der Regionalliga. Immerhin. Das zweite Spiel in eigener Halle gegen Schlusslicht TSV Ansbach wurde 5:3 gewonnen. Im Laufe der Woche gab es eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Mit Tobias Güttinger, Robin Fiedler und Michael Teuber fielen die drei Einzelherren der Dillinger krankheitsbedingt aus. Steffen Kleinle und Tobias Schiegg wurden nachnominiert.