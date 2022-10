Der TV Dillingen streckt sich vergebens

Badminton: Der TV Dillingen hat beim 1:7 gegen Konstanz keine Chance. Einen Tag späteraber gelingt ein Unentschieden gegen die Gäste aus Neusatz im Landkreis Rastatt.

Dillingens erste Badminton-Mannschaft, ohne die Leistungsträger Florian Berchtenbreiter und Tobias Güttinger angetreten, hatte am vergangenen Wochenende die Aufsteiger vom PTSV Konstanz und B-Spfr. Neusatz zu Gast. Gegen die Gäste aus Konstanz mussten sich die Dillinger am Samstag deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Einzig das Mixed mit Florian Waffler und Annika Oliwa konnten in zwei Sätzen den Ehrenpunkt retten.

Dillinger Remis gegen starke Gäste

Von der hohen Niederlage am Vortag etwas erholt, lief es am Sonntag gegen die B-Spfr. aus Neusatz im Landkreis Rastatt (Baden Württemberg) besser. Im neu formierten ersten Herrendoppel verpassten Florian Waffler/Robin Fiedler in drei Sätzen äußerst knapp die Führung. Dagegen konnten Moritz Herkner/Michael Teuber im zweiten Herrendoppel in einem engen Drei-Satz-Spiel ausgleichen. Natalie Paul und Johanna Reinhardt mussten sich im Damendoppel gegen starke Neusatzerinnen mit der ehemaligen Nationalspielerin Luise Heim geschlagen geben.

Nachdem Robin Fiedler im ersten Herreneinzel nichts anbrennen ließ, ging das zweite Herreneinzel mit Michael Teuber wieder an Neusatz. Und weil das Mixed mit Florian Waffler und Natalie Paul ebenfalls knapp verlor, konnten Johanna Reinhardt im Dameneinzel sowie Moritz Herkner im dritten Herreneinzel die Punkte nach Dillingen holen und somit ein respektables 4:4-Unentschieden sichern.

Für den TV Dillingen bleiben nun vier Wochen Zeit, um am Training weiter zu feilen und dann gestärkt zu den Auswärtsspielen gegen Nürnberg und Schorndorf nach Mittelfranken beziehungsweise Baden Württemberg zu fahren.