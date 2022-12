Dillingen ist zurück in der Erfolgsspur

Badminton: Der Regionalligist TV Dillingen punktet am Wochenende gleich gegen zwei Vereine aus München.

Mit zwei klaren Heimsiegen feierte der TV Dillingen in der Badminton-Regionalliga einen versöhnlichen Abschluss des Kalenderjahres. Am Samstag empfingen die Donaustädter die alten Bekannten vom TSV Neubiberg/Ottobrunn (7:1), am Sonntag war Schlusslicht Neuhausen-Nymphenburg III zu Gast (6:2).

Nicht nur Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler im ersten Herrendoppel, sondern auch Annika Oliwa/Johanna Reinhardt im Damendoppel sowie Tobias Güttinger/Michael Teuber im zweiten Herrendoppel erwischten gegen Neubiberg/Ottobrunn einen guten Start und gewannen problemlos. Tobias Güttinger und Johanna Reinhardt nahmen mit ihren Siegen zum 5:0-Zwischenstand jegliche Spannung aus dem Spiel. Das Mixed Florian Waffler/Annika Oliwa sowie Michael Teuber im Einzel punkteten ebenfalls, nur Florian Berchtenbreiter gab sich beim 7:1-Gesamterfolg geschlagen.

Die Dillinger legen furios los

Trotz der kleinen Weihnachtsfeier am Vorabend starteten die Dillinger auch ins Sonntagspiel gegen Neuhausen-N. furios. Die Doppel Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler, Natalie Paul/Annika Oliwa und Michael Teuber/Tobias Güttinger wussten zu überzeugen. Diesmal ließ Florian Berchtenbreiter im Einzel seinem Gegner keine Chance. Tobias Güttinger im Spitzeneinzel und das Mixed Florian Waffler/Annika Oliwa punkteten ebenso für den TVD. Die Niederlagen von Natalie Paul sowie Abteilungsleiter Michael Kürzeder, der für den verletzten Michael Teuber eingesprungen war, taten nicht mehr weh.

Mit diesen Erfolgen machte sich Dillingen selbst ein Weihnachtsgeschenk und fand zum Abschluss der Hinrunde mit jetzt 9:7 Punkten als Tabellenfünfter wieder in die Spur zurück. (flobe)