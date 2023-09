Dillinger Heimspiel-Wochenende zum Saisonauftakt

Badminton: Um vom Start weg mit dem Abstieg nicht zu tun zu bekommen, will Regionalligist TV Dillingen gleich gegen zwei Münchner Vereine punkten.

Für die Badminton-Cracks des TV Dillingen beginnt am Wochenende die neue Saison. Die Donaustädter schlagen weiterhin in der Regionalliga, der dritthöchsten deutschen Liga, auf. Dort waren die Kreisstädter in der vergangenen Runde mit 13:9 Punkten auf einem guten vierten Rang gelandet.

Auch am TVD-Kader hat sich gegenüber der vergangenen Saison nichts geändert, lediglich Michael Teuber muss aufgrund einer Knieverletzung auf die Hinrunde verzichten. Zum Saisonziel äußerte sich Kapitän Florian Berchtenbreiter klar: „Wir wollen auf keinen Fall in den Abstiegskampf geraten, womit für uns ein Platz im gesicherten Mittelfeld das Ziel ist. Außerdem wollen wir als Team Spaß haben und unseren Zuschauern schöne Spiele zeigen.“

Freier Eintritt in Dillingen

Dieses Motto können die Dillinger gleich am Wochenende gegen die beiden Münchner Vereine aus Neuhausen-Nymphenburg und Neubiberg-Ottobrunn umsetzen. Am Samstag fliegen die Federbälle ab 15 Uhr bzw. am Sonntag ab 10 Uhr in der Sebastian-Kneipp-Halle. Dabei hoffen die Gastgeber auf die Unterstützung ihrer Fans. Der Eintritt ist frei. (flob)