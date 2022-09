Gelungene Dillinger Saisonpremiere nach hartem Kampf

Badminton: Regionalligist TV Dillingen legt mit einem Derby-5:3 gegen Diedorf/Haunstetten los.

Mit einem 5:3-Sieg im schwäbischen Derby gegen Diedorf/Haunstetten starteten die Dillinger Badmintoncracks erfolgreich in die neue Regionalliga-Saison.

Schon zu Beginn zeichnete sich ab, dass die Aufsteiger aus der Region Augsburg keine einfachen Gegner werden würden. Das erste TVD-Herrendoppel Florian Waffler/Michael Teuber musste nach zwei ausgeglichenen Sätzen in den entscheidenden dritten Durchgang. Beim Stand von 10:8 verletzte sich Florian Waffler an der Leiste und konnte das Spiel nicht fortsetzen. Den Rückstand glich das Damendoppel Natalie Paul/Johanna Reinhardt jedoch mit einer starken Leistung aus. Auch das zweite Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Marc Schwenger gestaltete sein Match souverän und holte die erste Führung des Tages für die Gastgeber heraus.

Einzel sichern bereits das Remis für Dillingen ab

Im Dameneinzel verlor Natalie Paul nach hartem Kampf gegen eine stark aufspielende Ronja Hamm. Sowohl Tobias Güttinger wie auch Michael Teuber mussten in ihren Einzeln in den Entscheidungssatz. Diesen konnten beide jedoch klar für sich entscheiden, wodurch ein Unentschieden bereits gesichert war. Das dritte Herreneinzel gab Marc Schwenger an seinen jüngeren Kontrahenten ab.

Durch einen klaren Sieg im entscheidenden Mixed holten Tobias Güttinger/Johanna Reinhardt den 5:4-Siegpunkt für die Donaustädter. Dadurch feierte der TV Dillingen nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern Johanna Reinhardt mit ihren beiden Siegen auch den perfekten Einstand.

In zwei Wochen geht es für den TVD mit einem Auswärtsspiel in Leipzig weiter. (flob)