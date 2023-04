Gute Gefühle beim TV Dillingen zum Abschluss

Badminton: Der Regionalligist Dillingen beendet die Saison mit zwei klaren Erfolgen in München und auf einem guten vierten Tabellenrang.

Zum Saisonabschluss 2022/23 spielten die Badminton-Cracks des TV Dillingen richtig stark auf. Beide Partien in der Landeshauptstadt gewann der Regionalligist sicher mit 6:2. Gastgeber waren der TSV Neubiberg/Ottobrunn und der TSV Neuhausen/Nymphenburg III. Da einige Dillinger Spieler in München wohnen, kamen bei ihnen fast schon Heimspielgefühle auf.

In München-Neubiberg ging es sofort spannend los. Das erste Herrendoppel Tobias Güttinger/Florian Waffler sowie das Damendoppel Annika Oliwa/Natalie Paul lieferten sich jeweils ein Dreisatzmatch – und beide Partien wurden von den Dillingen gewonnen. Das zweite Herrendoppel Michael Teuber/Moritz Herkner erhöhte den Vorsprung auf einen komfortablen 3:0-Zwischenstand aus Sicht der Gäste.

Ein Dillinger muss verletzt aufgeben

Nachdem Tobias Güttingers Gegner im ersten Herreneinzel krankheitsbedingt nach dem ersten Satz aufgeben musste, war das Unentschieden bereits gesichert. Von den restlichen Spielen wurden lediglich das Dameneinzel sowie das dritte Herreneinzel verloren, wobei ein verdientes 6:2 eingefahren werden konnte.

In München-Neuhausen starteten die Nordschwaben erneut stark. Florian Waffler/Moritz Herkner im ersten Herrendoppel behielten in einem knappen Zweisatzmatch die Nerven, und Tobias Güttinger/Michael Teuber erhöhten souverän auf 2:0. Das Damendoppel ging nach starkem Kampf von Natalie Paul und Annika Oliwa an die Gastgeberinnen.

Das zweite 6:2 für Dillingen

Natalie Paul musste sich anschließend ihrer Einzelgegnerin Nicola Olstersdorff beugen. In den verbleibenden Herreneinzeln von Tobias Güttinger, Michael Teuber und Moritz Herkner sowie im Mixed mit Annika Oliwa/Florian Waffler ließen die TVDler nichts anbrennen. Sie gewannen alle vier Matches sicher, was wiederum einen 6:2-Endstand für die Donaustädter bedeutete.

Hochzufrieden mit dem gelungenen Saisonabschluss 2022/23 beendet der TV Dillingen die Runde der Regionalliga Südost auf dem guten vierten Rang. (flobe)