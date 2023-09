Kreisstadt Dillingen schlägt Hauptstadt München

Badminton: Der TV Dillingen startet mit der Maximalausbeute in die neue Regionalliga-Saison. Warum die beiden Gastteams aus München leer ausgingen.

Wie es losging, so darf es durchaus weitergehen – zumindest aus Sicht des TV Dillingen in der Badminton-Regionalliga. Zwei Heimspiele gegen starke Teams aus der Landeshauptstadt München standen am Wochenende auf dem Startprogramm. Und beide Male blieben die Punkte in der Kreisstadt.

Erste Gegner war der TSV Neuhausen-Nymphenburg II, der die Sebastian-Kneipp-Halle schließlich mit einer 2:6-Niederlage im Sportgepäck wieder verließ. Das erste TVD-Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler startet furios und ließen ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Auch das Damendoppel Annika Oliwa/Johanna Reinhardt überzeugte mit einem Zweisatzsieg. Tobias Güttinger/Michael Teuber machten es spannender und gingen in den Entscheidungssatz. Dort behielten sie jedoch die Oberhand.

Im darauffolgenden Dameneinzel musste sich Johanna Reinhardt knapp in zwei Sätzen geschlagen geben. Zeitgleich konnte das gemischte Doppel Florian Waffler/Annika Oliwa seine ganze Erfahrung ausspielen und holten dadurch den wichtigen vierten Punkt für die Dillinger. Zumindest ein Remis war sicher. Durch die gegnerische Aufgabe im zweiten Herreneinzel musste Florian Berchtenbreiter gar nicht antreten, was den Donaustädtern vorzeitig den Sieg sicherte.

Michael Teuber gab wegen einer Knieverletzung das dritte Herreneinzel ab. Im letzten Spiel durfte Tobias Güttinger noch über die volle Distanz gehen. Nach einem temporeichen und hochklassigen Match gewann er mit einem spektakulären letzten Punkt das Spitzeneinzel zum 6:2-Endstand.

Dillingen macht es spannend

Gegen den TSV Neubiberg/Ottobrunn gewannen die Dillinger 5:2. Das erste Herrendoppel Florian Berchtenbreiter/Florian Waffler erwischte einen guten Start zur 1:0-Führung für den TVD. Auch das Damendoppel Annika Oliwa/Johanna Reinhardt und das zweite Herrendoppel Tobias Güttinger/Michael Teuber bestätigten die Leistungen des Vortages und stellten den Zwischenstand auf 3:0. Die folgenden Einzel von Johanna Reinhardt, Florian Berchtenbreiter und Michael Teuber wurden allesamt verloren, womit die Gäste aus München ausgeglichen hatten.

Die die letzten beiden Spiele des Tages entschieden über Sieg oder Niederlage. Tobias Güttinger im Herreneinzel sowie Florian Waffler/Annika Oliwa im gemischten Doppel zeigten keine Nerven und sicherten den Donaustädtern den 5:3-Sieg. Nach diesem gelungenen Auftakt wollen die TVD-Cracks in knapp zwei Wochen beim ersten Auswärtsspiel in Konstanz nachlegen.

Nicht so gut wie für die Regionalliga-Cracks verlief der Saisonstart für die weiteren Teams der Dillingen. Die „Zweite“ schlug in Regensburg auf. Dort setzte es zunächst eine 2:6-Niederlage gegen den SV Fortuna. Nur Patrick Oettl im Einzel und zusammen mit Tobais Schiegg im Doppel waren siegreich. Knappe war es beim 3:5 gegen die SG Post/Süd Regensburg. Hier punkteten erneut Oettl, Schiegg/Oettl und im Dameneinzel Carmen Winter für Dillingen.

Die dritte Mannschaft des TV Dillingen unterlag im BOL-Auswärtsspiel beim Partnerverein TSV Nördlingen 2:6. Durch das Fehlen einer Dame musste das Damendoppel kampflos abgegeben werden. Die beiden Herrendoppel verloren und man lag mit 0:3 in Rückstand. Lilli Cramer verkürzte auf 1:3. Martin Schweikhardt holte sein Herreneinzel, während Nicolas Liebetanz und Markus Steinle sich nach harten Spielen geschlagen geben mussten. Dillingen verlor auch das Mixed mit Horst Hiller/Lilli Cramer knapp in drei Sätzen, was das 2:6-Ergebnis ergab.

Immerhin: In der Bezirksliga Nord freute sich Dillingen IV über einen 5:3-Erfolg beim TSV Nördlingen. Die Herrendoppel Tobias Kiel/Jonathan Reiser, Alexander Rott/Martin Kapfer sowie in ihren Einzel Kiel, Rott und Reiser punkteten. (gül/fm)