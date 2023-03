TV Dillingen: Licht und Schatten im Heimfinale

Badminton: Der neue Regionalmeister aus Schorndorf erweist sich als übermächtig für Dillingen, das aber dem ESV Flügelrad Nürnberg die Flügel stutzt.

Mit einem Sieg und einer Niederlage beenden die Badminton-Cracks des TV Dillingen den letzten Heimspieltag dieser Regionalliga-Saison. Freude herrschte am Samstag nach dem 5:3-Erfolg gegen den ESV Flügelrad Nürnberg. Die Trauer nach dem erwarteten 1:7 gegen den neuen Titelträger SG Schorndorf II hielt sich in Grenzen. Die Donaustädter rangieren mit jetzt 15:13 Punkten Tabellenmittelfeld. Ihre letzten beiden Saisonspiele tragen sie am ersten April-Wochenende in München aus.

Am Samstag erwischte der TVD gegen den Tabellennachbarn aus Nürnberg einen Traumstart. Sowohl das neu formierte erste Herrendoppel mit Robin Fiedler und Florian Berchtenbreiter wie auch Florian Waffler/Marc Schwenger ließen ihren Gegnern keine Chance. Zudem war auf das Damendoppel Verlass: Annika Oliwa und Johanna Reinhardt gewannen ihre Partie ebenfalls in zwei deutlich.

Das Mixed macht den Dillinger Erfolg klar

Die Einzel liefen dann nicht mehr so reibungslos. Kapitän Florian Berchtenbreiter musste sich 20:22 und 14:21 beugen. Robin Fiedler startet fulminant ins Match und holte sich den ersten Satz mit 21:17. Allerdings verließen ihn dann die Kräfte, was zur 1:2-Niederlage führte. Besser lief es parallel im Dameneinzel: Johanna Reinhardt musste ebenfalls über die Drei-Sätze-Distanz gehen, behielt aber am Ende die Nerven und sicherte Dillingen mit einem 21:12 den vierten Punkt. Florian Waffler und Annika Oliwa konnten im Mixed die Erwartung erfüllen und führten den TVD mit einem ungefährdeten 21:12, 21:14 zum Tagessieg. Das abschließende Einzel von Marc Schwenger dominierte sein Nürnberger Gegner deutlich in zwei Sätzen.

Ihre Samstagsleistung wollten die Dillinger auch am Sonntag gegen den frischgebackenen Meister SG Schorndorf II abrufen. Jedoch mussten sich sowohl Florian Berchtenbreiter/Robin Fiedler wie auch Florian Waffler/Marc Schwenger nach guten Spielen in drei Sätzen geschlagen geben. Die Damen Annika Oliwa/Johanna Reinhardt fanden nicht wirklich in die Partie und verloren in zwei Sätzen.

Berchtenbreiter wie in alten Tagen

Dafür knüpfte Florian Berchtenbreiter im ersten Herreneinzel an seine „alten Einzeltage“ an und verkürzte auf 1:3. Sowohl Johanna Reinhardt im Dameneinzel als auch Robin Fiedler und Marc Schwenger in den Herreneinzeln kämpften nach Kräften, verloren aber jeweils nach zwei Durchgängen. Das gemischte Doppel Florian Waffler/Annika Oliwa musste nach verlorenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben – Endstand 1:7. (flobe)