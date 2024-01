Verletzte und Kranke bringen den TVD in Bedrängnis

Der Badminton-Regionalligist Dillingen kann sich an keine so schwierige Lage wie jetzt erinnern. Das hat Folgen bei den Partien in München.

Das vergangene Wochenende war für den TV Dillingen wohl das personell herausforderndste in der Team-Historie. Die erste Badminton-Mannschaft musste so viele krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle hinnehmen wie noch nie und trat dementsprechend ohne hohe Erwartungen das Auswärtswochenende in München an. Das Ergebnis war abzusehen – es setzte zwei klare Niederlagen.

Das erste Spiel am Samstag gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg war im Vorfeld geprägt von schlechten Nachrichten. Kapitän Florian Berchtenbreiter fiel kurzfristig wegen einer Erkrankung aus. Die Dillinger waren froh, überhaupt eine Mannschaft an den Start zu bekommen. Sowohl Florian Waffler wie auch Michael Teuber gingen angeschlagen in die Partie und hofften, dem Team trotzdem so gut wie möglich weiterzuhelfen.

Zwei Dillinger müssen aufstecken

Trotz aller Bemühungen konnten die beiden Dillinger aufgrund der Verletzungen ihre Spiele nicht bis zum Ende bestreiten, sodass insgesamt drei Matches aufgegeben werden mussten. Auch das restliche TVD-Team konnte die Ausfälle nicht kompensieren und musste eine deutliche 0:8-Niederlage quittieren. Hervorzuheben war jedoch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Auch, als es darum ging, die Gesundheit der eigenen Aktiven zu priorisieren.

Am zweiten Spieltag reiste der TV Dillingen dann mit veränderter Formation an. Steffen Kleinle und Tim Cramer unterstützten das Team gegen den TSV Neubiberg-Ottobrunn spontan, sodass man diesmal zumindest alle Spiele bestreiten konnte. Im Nachklang der Vortags-Partie gelang es der Mannschaft, sich zu sammeln und mit neuer Energie aufzutreten.

Die Dillingerinnen sichern sich den Zwei-Satz-Sieg

Johanna Reinhardt und Annika Oliwa starteten fulminant mit einem Zwei-Satz-Sieg im Damendoppel. Das aufgrund der Ausfälle neu formierte erste Herrendoppel Tobias Güttinger/Moritz Herkner konnte jedoch nicht auf diese Erfolgswelle mitschwimmen und verlor nach gutem Kampf und engen Ballwechseln knapp in zwei Sätzen.

Es folgten weitere umkämpfte Partien, von denen aber nur noch das Mixed Tobias Güttinger/Annika Oliwa einen Punkt für die Dillinger einfahren konnte. Alle Herreneinzel waren aufgrund der veränderten Aufstellung chancenlos. Trotz der 2:6-Niederlage sind die Dillinger optimistisch, dass sie in den noch kommenden Spieltagen wieder mit ihrer starken Stamm-Mannschaft an den Start gehen und sich mit den anderen Mannschaften wieder auf Augenhöhe messen können.