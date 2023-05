10:4 und 1:10 beim Gundelfinger Heimauftakt

Baseball: Die Moskitos stechen erst gegen Füssen zu – und werden dann abgeklatscht. Mit drei Siegen aus sechs Spielen ist Gundelfingen aktuell Landesliga-Zweiter.

Der 1. Mai war für die Gundelfinger Landesliga-Baseballer auch sportlich ein Feiertag: Die ersten Heimspiele der neuen Saison standen auf dem Programm. Bei guten äußeren Bedingungen und vor zahlreichen Fans traten sie zum Double Header gegen die Füssen Royal Bavarians II an. Zwei spannende Partien wurden erwartet. Am Ende des Tages standen ein 10:4-Erfolg und eine 1:10-Niederlage der Gastgeber.

Gleich vier Punkte für Gundelfingen

Die Moskitos traten mit einer starken Defensive an und ließen im ersten Inning der Auftaktpartie nur einen gegnerischen Punkt (Run) zu, während sie im Angriff gleich vier erzielten. Obwohl die Gegner stark am Schlag waren, konnte die Verteidigung mithalten und durch einige starke Catches Punkte verhindern. Durch eine gute Leistung im Angriff erspielten die Gundelfinger weitere vier Runs und bauten so ihre Führung aus. Auch, als die Allgäuer einen sehr starken Pitcher einwechselten, zogen die Hausherren ihr Ding durch und brachten zwei weitere Punkte auf die Anzeige. Da sie nur noch einzelne Runs zuließen, hieß es dann beim Spielstand von 10:4 verdient „Ball Game“.

Gundelfinger Moskitos auf Rang zwei

Beim zweiten Spiel des Tages mussten die Moskitos gleich zu Beginn drei gegnerische Runs zulassen und konnten im Gegenzug gegen eine nun sehr solide Gästedefensive nur einen Punkt erzielen. Da beide Teams von starken Pitchern angeführt wurden, blieb es lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die nächsten Punkte und um die Führung. Schließlich setzte sich Füssen durch starke Hits und zwei Homeruns auf 10:1 ab, sodass der Spieltag mit einem „Split“, also einem Sieg für die Moskitos und einem für die Royal Bavarians, endete. Aktuell nimmt Gundelfingen mit drei Siegen aus sechs Partien Tabellenrang zwei ein.