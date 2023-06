Gundelfinger Moskitos ärgern die Phantoms

Baseball: Zwei hauchdünne Landesliga-Heimsiege und Rang eins. Dabei gibt es auch Homeruns zu bejubeln – einer davon ist ganz wichtig für Gundelfingen.

Aus Steinheim nördlich von Memmingen waren die Red Phantoms angereist, um auf dem Baseball-Platz an der Haunsheimer Straße in Gundelfingen Angst zu verbreiten. Doch die heimischen Moskitos ließen sich nicht schrecken. Am Ende des Doppel-Spieltages standen zwei knappe Heimsiege (6:5 und 11:10) und die Tabellenführung in der Landesliga Süd.

Die Phantoms hatten sich gut vorbereitet und legten mit einem Homerun ihres zweiten Schlagmanns einen furchteinjagenden Start hin, sodass sie gleich mit zwei Runs in Führung gingen. Die Defensive der Moskitos behielt in der Folge aber die Nerven. Angeführt von Pitcher und Coach Dustin Forrer agierten Gundelfingen stark in der Verteidigung und ließ im weiteren Spielverlauf nur noch vereinzelte Steinheimer Punktgewinne zu. Nach 2:5-Rückstand schöpften die Gastgeber im fünften Inning noch einmal neuen Mut und Motivation. So schafften sie es tatsächlich, mit vier Runs in Folge das Match nach etwas über zwei Stunden doch noch für sich zu entscheiden – sehr zur Freude der knapp 50 Zuschauer.

Gundelfingen kommt zurück

Nur kurz war die Pause, dann starteten die Teams in das zweite Spiel des „Double Header“-Tages. Beide Kontrahenten hatten sich neu aufgestellt. Die Moskitos fanden sich zu Beginn jedoch gar nicht zurecht und mussten im ersten Inning neun gegnerische Runs auf der Punktetafel zulassen. Doch auch jetzt ließen sie sich nicht nachhaltig beirren, wechselten ihre Positionen und konzentrierten sich auf die Offensive. Gegen die vielen gut geschlagenen Bälle konnten die Phantoms nur wenig ausrichten. Als es durch einen Homerun von Kim Kiefer auch noch zum Ausgleich kam, hätte sich die Partie nicht spannender zuspitzen können. Zu Beginn des sechsten Innings stand es 10:10. Jetzt waren die Moskitos voll konzentriert und entgeisterten die Phantoms bei einem gekonnten Spielzug: mit einem Flyout und einem Strikeout aus dem Inning heraus, bevor sie mit einem Run in Führung gingen und auch das zweite Duell zu ihren Gunsten entschieden.

„Zwei so spannende Spiele hatten wir selten,“ stellte Coach Dustin Forrer fest: „Es ist eine große Herausforderung, sich aus einem Rückstand herauszuspielen. Ich bin stolz darauf, dass sich unser hartes Training bezahlt macht.“ Mit sieben Siegen in zehn Saisonspielen stehen die Moskitos an der Tabellenspitze. Ihre nächste Aufgabe wird eine „königliche“: Am 18. Juni geht es zu den Füssen Royal Bavarians II.