Dominik Langer: „Das ist es, wonach ich gesucht habe!“

Rollstuhlbasketball: Dominik Langer lässt sich im Umgang mit seinem Handicap nicht unterkriegen. Der junge Dillinger hat seine sportliche Herausforderung gefunden – und erntet bereits viel Trainer-Lob.

Da sind diese Berührung und das gleichzeitige, schier unbeschreibliche Gefühl von Verbundenheit. Im Alter von zehn Jahren entwickelt sich eine „Schnupperstunde“ beim Basketball in Donauwörth für Dominik Langer zum Schlüsselerlebnis. Mit Folgen, über die noch zu reden sein wird. „Als ich den Ball aufnahm, wusste ich: Das ist es, wonach ich gesucht habe!“, schildert der heute 14-jährige Dillinger seine Empfindungen damals, als er die rund ein Pfund schwere und 24 Zentimeter große Kunststoffleder-Kugel erstmals in seiner Hand wog. Der ohnehin überzeugte Freund jeglichen Ballsports – inklusive „die“ Bayern – hatte einen wohl entscheidenden Treffer seines jungen Sportlerlebens erzielt und damit eine bemerkenswerte Karriere als Basketballspieler eingeleitet.

Denn der 1,58 Meter große Realschüler – braunes Haar mit dunkelbraunen Augen und freundlichem Dauerlächeln im Gesicht – lebt seit dieser ersten Erfahrung nicht nur seine Leidenschaft als Korbjäger aus, sondern spielt mittlerweile sogar bei zwei Vereinen in Augsburg (Regionalliga) und München (2. Bundesliga) mit einer Doppellizenz – und steht im bayerischen Landeskader.

"Schwungvoll" durch Dillingen

Mediengerecht geschickt, blickt das Talent inmitten der U 19-Nationalmannschaft beim Trainingslehrgang in Frankfurt und in der Schweiz der Presse freundlich in die Objektive. Fotogen wie schwungvoll kommt der Sportler aus Dillingen auch mit seinem etwa 16 Kilogramm schweren Sportrollstuhl daher, auf den Dominik wegen einer Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks angewiesen ist.

„Ich lasse mich nicht unterkriegen, nur weil ich im Rollstuhl sitze“, erklärt Dominik seinen Umgang mit diesem Handicap ein ums andere Mal. Und beweist damit eine beeindruckende Reife und Ernsthaftigkeit mit gerade einmal 14 Lenzen. Dominiks Motto: „Niemals aufgeben und immer weitermachen, egal was kommt.“

Dominik Langer Foto: S. Wassermann

Und was alles kam. Trainier und Coaches sind voll des Lobes, wenn es um den quirligen jungen Mann von der Donau geht. Am Lech, bei seinem Hauptverein, den AuXburg Basketz, heißt es von Headcoach Max Grubmüller: „Dominik bringt eine gute Mischung aus Talent, Trainingsmoral, Leichtigkeit und Leidenschaft für den Sport mit.“ Man wolle ihn in verantwortungsvollere Rollen als Spieler wachsen lassen. „Das macht uns allen viel Spaß, und er bringt auch immer wieder frischen Wind rein, wenn er von Camps und Lehrgängen neue Impulse mitbringt.“

Landestrainer Sebastian Gillsch klärt auf, was hinter dem Erfolg des Teenagers aus Nordschwaben zu stecken scheint: „Er ist extrem lernbegierig, sieht sich alles genau an und versucht, die Bewegungsmuster erfahrenerer Spieler und Spielerinnen auf sein eigenes Spiel zu übertragen.“ Schon in jungen Jahren, so fährt der Experte fort, verstehe es Dominik, sein Potenzial auf dem Spielfeld zu zeigen. „Das macht ihn zu einem der aussichtsreichsten Talente in bayerischem Rollstuhlbasketball.“ Wer nun glaubt, dass der so gelobte Athlet ob solcher Kommentare in Richtung Korb in rund drei Metern Höhe abheben würde, kennt Dominik Langer zu wenig. Denn mit wachen Augen und auf allen Rädern bleibt Dominik fest am Hallenboden der Realität. Noch heute spricht er voller Respekt für die enorme Wurfdistanz. „Ganz schön weit oben“, hatte der Anfänger einst diese Strecke beurteilt. Doch dieser Sport, der auch wegen des schnellen, akrobatischen Spiels als einer der härtesten seiner Art gilt, ließ den Jungen über sich selbst hinauswachsen. Mama Daniela Hitzler stellt fest: „Der Rollstuhlsport hat ihn eigentlich sehr selbstständig gemacht.“

Dominiks Ehrgeiz begeistert die Mama

Sie sei stolz auf die Wissbegierde und den Ehrgeiz ihres Sohnes. Und der sieht sich dabei als alles andere als einen Einzelkämpfer: „Ich liebe das Teamspiel“, unterstreicht der begnadete „Rollifahrer“, der selbst im Training draußen vor der Tür seinen Spaß an Basketball gerne mit Gleichgesinnten teilt. Etwa auf der Zehn-Kilometer-Strecke mit dem Handbike. Neben der Ausdauerförderung stehen bei ihm auch Sit-ups- und Liegestütz-Einheiten an. Harte Kraftübungen kommen bei ihm wegen des jungen Alters nicht infrage.

Noch nicht. Aber vorerst scheint ihm der liebe Gott für die notwendigen körperlichen Anstrengungen beim Rollen und Werfen die erforderlichen „Muckis“ mit auf den Weg gegeben zu haben. Mentale wie geistige Stärke inklusive. Daher gibt es schon heute klare Vorstellungen von einer beruflichen Laufbahn hinter der Drei-Punkte-Linie oder vorsichtige Gedanken an die Teilnahme an den Paralympics, zumal die auch in Deutschland zunehmend beliebtere Sportart seit 1960 auf olympischer Ebene ausgetragen wird.

„Erfunden“ wurde sie übrigens vor mehr als sieben Jahrzehnten von kriegsversehrten Sportlern in den USA. Jetzt bleibt Dominik Langer immer am Ball. Aber auch ein Realist: „Wenn es mit der Karriere im Basketball nichts werden sollte, mache ich etwas mit Natur.“ Er beobachte zum Beispiel gerne Tiere, von denen jedes auf seine Art eine Besonderheit darstelle, betont der sportliche junge Mann. Lächelt und streichelt zärtlich seiner Hauskätzin Blue das Fell.