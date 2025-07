BC Schretzheim will im dritten Anlauf den Aufstieg schaffen

Der Höhepunkt einer ereignisreichen Fußballwoche steht für den Wertinger Christoph Kehrle erst noch bevor. Am Sonntag trifft er als Trainer des Tabellenführers BC Schretzheim im Spitzenspiel der Kreisklasse Nord II auf den Verfolger SV Donaumünster. Und vielleicht kann der vor wenigen Wochen 40 Jahre alt gewordene Coach dann erneut jubeln. Zunächst freute sich Kehrle über die Pokalsensation in Deutschland, als Armina Bielefeld den hohen Favoriten Bayer Leverkusen im Halbfinale eliminierte. Als dann noch am gleichen Abend sein Lieblingsverein Real Madrid durch einen Treffer von Antonio Rüdiger in der Verlängerung zum 4:4-Endstand gegen Real Sociedad traf, standen die Königlichen als Finalteilnehmer des spanischen Pokals fest.

