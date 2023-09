DM-Rang sechs für Marina Sauter

Biathlon: Die Bächingerin überzeugt in Ruhpolding vor allem beim Sprint-Rennen.

In der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena absolvierte Marina Sauter kürzlich ihren ersten großen Formtest der neuen Biathlon-Saison: auf Rollerskates bei der deutschen Meisterschaft 2023. Bestes Ergebnis der Bächingerin war dabei Rang sechs im Sprint-Rennen über 7,5 Kilometer.

Drei Starts standen für die Damen vor einigen Tausend Zuschauern auf dem Programm. Die Athletinnen hatten dabei unter den hohen Temperaturen auf der aufgeheizten Teer-Strecke zu leiden. Auch Marina Sauter, die gerade erst vom Trainingslager aus Norwegen zurückgekehrt war.

Sauter zweimal ohne Schießfehler

Das „Warm Up“, ein kurzer Einzelwettkampf, verlief dann auch noch nicht nach ihren Vorstellungen. Sechs Schießfehler warfen die 26-Jährige hier auf Platz 16 zurück. Bei Spint wurden dann aber alle zehn Scheiben weiß – Platz sechs. Das abschließende Verfolgungsrennen beendete Marina Sauter als gute Neunte. Wie beim Sprint blieb sie hier ohne Schießfehler. Dreifache deutsche Meisterin wurde übrigens Franziska Preuß.

„Platz sechs ist gut im Sprint, zum Podest fehlen mir nur wenige Sekunden“, beurteilt Marina Sauter ihr Abschneiden. Jetzt sind für sie erst mal wieder Trainingswochen in Kaltenbrunn bei Garmisch-Partenkirchen und im benachbarten Seefeld/Österreich angesagt. Auf Schnee folgen dann voraussichtlich Ende November in Östersund/Schweden die nächsten Rennen. Sauter will über den IBU-Cup die Qualifikation für den deutschen A-Kader schaffen.