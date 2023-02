Talent und Fleiß hat Marina Sauter reichlich

Biathlon: Bei der WM in Oberhof sieht Marina Sauter ihre Trainingspartnerinnen am Start. Warum es für die Bächingerin auch diese Saison nicht in den IBU- oder Weltcup gereicht hat.

Mit dem Norweger Johannes Thingnes Bø als sportlichem „König“ endete am Sonntag die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof. Und mit überwiegend durchschnittlichen Resultaten der deutschen Aktiven. Die DSV-Männer liefen und schossen sich bestenfalls unter die Top zehn. Bei den Damen ließen immerhin Mutti, Denise Herrmann-Wick, und die Staffel die Fans in der renovierten Rennsteig-Arena Medaillen bejubeln. Lediglich am TV, aber mit großem Interesse verfolgte Marina Sauter die Rennen – nachdem ihre Trainingskollegin Hanna Kebinger, die ebenfalls für den SC Partenkirchen startet, die WM-Qualifikation geschafft hatte.

Verletzungen und Krankheit als roter Faden

Während sich Verletzungen und Krankheiten bislang wie ein roter Faden durch Sauters Karriere ziehen, eroberten die gleichaltrigen Athletinnen Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt oder Janina Hettich freie Startplätze im Weltcup-Team. Die 25-Jährige aus Bächingen wartet und hofft derweil, dass der Knopf auch bei ihr endlich aufgeht. Wie schnell dies geschehen kann, beweis nicht zuletzt Kebinger. An Talent und Trainingsfleiß scheiterte es bei der Jugend-Weltmeisterin von 2016 jedenfalls nicht – beides bringt Marina Sauter reichlich ein.

Bereits die kleine Hoffnung auf Olympia 2022 in Peking war geplatzt – zweimal Außenbandriss im Sprunggelenk. „Nachdem ich im vergangenen Winter keine Wettkämpfe bestreiten konnte und das Jahr zuvor wegen Corona keine Rennen stattfanden, bin ich in dieser Saison mit meiner persönlichen Entwicklung im läuferischen Bereich sehr zufrieden“, sagt Sauter zur Lage. Dass beim Schießen anfangs noch etwas zu viele Scheiben schwarz blieben, führt sie auf ihre fehlende Wettkampfroutine zurück: „Die Gesamtergebnisse zeigen mir aber, dass mein Weg und der Trainingsaufbau stimmen, auch wenn ich mit dem Winter ohne IBU-Cup-Einsatz natürlich nicht ganz zufrieden bin.“

Marina Sauter in guter Laufform

Die Quali dafür im November hatte sie nur um einen Platz verpasst und startet deshalb im Deutschlandpokal und Alpencup. In Ridnaun/Südtirol gewann die Bächingerin vor Wochenfrist den Alpencup-Sprint und das Einzelrennen jeweils mit Laufbestzeit. Zuvor hatte sie bereits mit einem ersten Platz beim Alpencup am Arber sowie zahlreichen Stockerl-Rängen während der Saison überzeugt.

Ihr Nahziel: „Die restlichen Wettkämpfen dieses Winters nutzen, um mir Selbstvertrauen am Schießstand zu holen, sowie meine gute Laufform bestätigen.“ Und im Sommer den Grundstock für 2023/24 legen: einer Saison, in der es für Marina Sauter via IBU-Cup vielleicht doch endlich mit dem Sprung in den Weltcup klappt.