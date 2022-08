Der AC Donaugau startet durch

Motorsport: Steve Abold führt die Arbeit des langjährigen Vorsitzenden Peter Aubele fort.

Im Rahmen eines Sommerfests beim Automobil-Club Donaugau erhielt der scheidende Vorsitzende Peter Aubele eine besondere Ehrung. Marcus Dums, Vorstandsrat des ADAC Südbayern, verlieh ihm die Goldene Ehrennadel mit Kranz. Nach ersten Ämtern in den 60er Jahren hatte Aubele bereits 1974 das Amt des Vorsitzenden übernommen. Nach über 47 Jahren, in denen Peter Aubele viele Veranstaltungen im Bereich Automobil und Motorrad durchführte, ließ sich der Lauinger nun nicht mehr zur Wahl aufstellen. Sein Nachfolger ist der erfolgreiche Ex-Motorsportler Steve Abold.

Zusätzlich zur ADAC-Auszeichnung wurde Peter Aubele zum ACD-Ehrenvorsitzenden ernannt. „Man kann sich vor so einem Engagement und der Treue zu einem Verein nur verneigen“, sagte Steve Abold, der seit Anfang des Jahres im Amt ist und zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden Florian Strempel den Verein leitet. Aubele wird sich weiter engagieren. Neben dem Ehrenvorsitz bleibt er dem Verein als Schriftführer treu.

Der Automobil-Club Donaugau veranstaltete auch zwei erfolgreiche Veranstaltungen für Fahrsicherheit auf den Straßen. Den Anfang machte ein Fahrsicherheitsevent für Automobile jeglicher Art auf dem Salzburgring. Die Teilnehmer, vom Fahranfänger bis zum erfahrenen Autofahrer, lernten, wie sie in gefährlichen Situationen bestmöglich reagieren. Neben klassischen Ausweichmanövern stand am Ende auch die Fahrt auf dem 4,2 Kilometer langen Grand Prix Kurs in Österreich auf dem Programm. Die Teilnehmer waren begeistert und auch Vorsitzender Steve Abold stellte fest: „Es war eine klasse Veranstaltung bei besten Wetterbedingungen. Der Tag war, so denke ich, für alle sehr lehrreich.“ Er dankte den ehrenamtlichen Helfern sowie dem Autohaus Joas für die Bereitstellung eines Führungsfahrzeugs.

In Augsburg Fahrtechniken geübt

Auch die motorisierten Zweiradfahrer und -fahrerinnen des ACD feilten an ihrer Fahrsicherheit. Im Augsburger ADAC-Fahrsicherheitszentrum erfuhren sie, wie sie ihre Fahr- und Kurventechnik verbessern sowie komplexe Situationen bei höheren Geschwindigkeiten meistern können. Florian Strempel registrierte erfreut die positiven Rückmeldungen und kündigte – auch aufgrund der hohen Nachfrage – eine weitere Veranstaltung dieser Art im nächsten Jahr an. Er hofft, „dass die Teilnehmer nun auch in Gefahrensituationen ihre Zweiräder sicherer beherrschen können“. (doze)