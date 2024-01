Blick in die Vereine

26.01.2024

Ein Gundelfinger Dachbodenfund landet im Museum

Dieses seltene Plakat aus dem 19. Jahrhundert mit Turnvater Jahn wurde auf einem Dachboden in Gundelfingen gefunden und wandert demnächst ins Jahn Museum nach Freyburg in Sachsen-Anhalt.

Plus TV Gundelfingen: Die 92-jährige Erika Reile stößt auf altes Plakat mit Bild von Turnvater Jahn. Markus Söder und Hubert Aiwanger warfen bereits einen Blick auf das seltene Stück.

Von Günther Herdin Artikel anhören Shape

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger waren schon davor gestanden und haben gelesen, was da auf einem circa 140 bis 150 Jahre alten Plakat geschrieben steht: „Im Dorfe Lanz bei Lenzen, dort auf der Priegnitz Plan, da ward ein Mann geboren, hieß Friedrich Ludwig Jahn“. Gemeint ist natürlich Turnvater Jahn (1778 – 1852), der vor mehr als 200 Jahren das Turnen als eine spezifische deutsche Betätigung erfunden hat. Beim Landessportfest 2023 in Regensburg bestaunten Söder und Aiwanger das altertümliche Plakat, das durch einen Zufallsfund im Mai vergangenen Jahres auf einem Dachboden in Gundelfingen für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sorgte.

Exponat dem TV Gundelfingen übergeben

Als Erika Reile in ihrem Haus in der Hauptstraße 3 beim Durchstöbern im Dachboden zufällig auf das etwas eingestaubte Plakat stieß, war sie vor allem vom Foto von Friedrich Ludwig Jahn begeistert. „Ein toller Mann mit einem so väterlichen Gesicht und einem wunderbaren Bart“, schwärmt die 92-Jährige. Einige Jahrzehnte zuvor hat die Seniorin das circa eineinhalb Meter hohe und einen Meter breite Plakat, das auf eine Holzplatte geklebt ist, schon einmal in den Händen gehalten, dann aber wieder, ohne sich große Gedanken zu machen, wieder zur Seite gelegt. Beim neuerlichen Dachbodenfund jedoch reagierte die Gundelfingerin und hat den Ehrenvorsitzenden des TV Gundelfingen, Rudi Kaufmann, informiert und ihm dann das seltene Exponat für den Verein übergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .