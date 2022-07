Darius Leimer erlöst den FC Gundelfingen

Fußball: Im Sparkassencup-Finale gibt die Gundelfinger U 23 zwar klar den Ton an,findet gegen eine kompakt verteidigende SSV Dillingen aber lange Zeit keine Lücke.

Die Favoritenrollen im Finale um den Fußball-Sparkassencup 2022 war klar vergeben. Insofern war es keine Überraschung, dass sich die U 23 des FC Gundelfingen am Ende gegen den Kreisklassisten SSV Dillingen durchsetzte. Und doch war Peter Matkey nach der 0:1-Niederlage ein wenig geknickt. „Unser Matchplan ist leider nur 88 Minuten aufgegangen“, meinte der SSV-Spielertrainer, der vor zwei Monaten noch das FCG-Trikot trug und mit den Grün-Weißen in die Bezirksliga aufgestiegen war.

Dillingen hält lange stark dagegen

Bis in die Schlussphase hinein hatten die Dillinger das 0:0 gehalten. „Wir wollten kompakt stehen, kämpferisch und läuferisch dagegen halten. Eine andere Chance hätten wir gegen einen so spielstarken Gegner gar nicht“, wusste Matkey, der die eigene Ausgangsposition beim ersten Angriff hätte verbessern können. Doch FCG-Keeper Fabian Karg konnte Matkeys Torjubel verhindern.

Danach entwickelte sich auf dem Holzheimer Sportplatz ein einseitiges Spiel. Die Dillinger versuchten immer wieder Adonis Isufi steil zu schicken, der sich allein gegen die Gundelfinger Lukas Schön, Marcel Brugger oder Raphael Neher vergeblich aufrieb. Ansonsten gaben die Grün-Weißen den Ton an. „Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“, beschrieb FCG-Trainer Peter Stegner das Geschehen. Was sich beeindruckend anhört, hatte allerdings einen entscheidenden Haken. Das Tor von SSV-Schlussmann Felix Körber konnten die jungen Gärtnerstädter kaum gefährden.

Adonis Isufi (Mitte) rieb sich mit viel Aufwand in der Dillinger Offensive auf, auf der Gegenseite sorgte FCG-Kapitän Darius Leimer für das einzige Tor. Foto: Walter Brugger

Erst in der zweiten Halbzeit wurde der ehemalige Zweitliga-Keeper mehr beschäftigt, doch zu oft fehlte beim Abschluss der Druck hinter dem Ball – oder landete genau in den Armen von Körber. Mit zwei Ausnahmen: Per Freistoß visierte Johannes Hauf die Latte an (57.), beim Treffer von Bernhard Rembold unterband der Abseitspfiff den Torjubel (62.). Und so deutete alles auf ein Elfmeterschießen hin. Bis zur 88. Minute. Den Schuss von Hauf hatte Körber noch abgewehrt, gegen den nachsetzenden FCG-Kapitän Darius Leimer war er machtlos.

Gundelfingen erfüllt eigene Erwartungshaltung

Großer Siegesjubel wollte bei den Grün-Weißen zunächst gar nicht ausbrechen. „Die Erwartungshaltung war zu groß, sie wollten das Spiel unbedingt klar gewinnen“, hatte FCG-Coach Stegner ausgemacht. Als aber Philipp Urban den Pokal aus den Händen von Sparkassen-Vertreter Alexander Wittgruber in Empfang genommen hatte, löste sich die Stimmung doch – und es machte sich Stolz breit, den Cup zum siebten Mal geholt zu haben.

Lesen Sie dazu auch

SSV Dillingen: Körber – Wohldann, Kasumi, Sakowrjaschin (89. Al Shabani), Käb – Al Shabani (46. Kaya), Hander, Kasakowski, Zoch (64. Kroschinski) – Isufi, Matkey

FC Gundelfingen U 23: Karg – Decker (76. Neher), Schön, Marcel Brugger, Friebel (46. Werner) – Neher (46. Urban), Leimer (46. Nelkner), Karpf (46. Ja. Schneider) – Rembold (76. Leimer), Hauf – Völlmerk

Schiedsrichter: Beutmiller (Pfaffenhofen) Tor: 0:1 Leimer (88.) Zuschauer: 250