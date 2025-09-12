Das Karriereende von Gundelfingens Abwehrchef verzögert sich weiter

Die Szenen wiederholen sich. Auch zuletzt, als der SV Schalding-Heining die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen unter Druck setzen wollten, stand da ein Mann im grün-weißen Trikot, der einen gegnerischen Angriff nach dem anderen stoppte. Die Rede ist von David Anzenhofer, Abwehrchef des FC Gundelfingen, der in der Luft schier unbezwingbar ist und auch am Boden eine herausragende Zweikampfquote hat. „Wir wissen, was wir an ihm haben“, hält sich sein Trainer Thomas Rudolph zwar kurz, dennoch sagen die paar Worte sehr viel über die Wertschätzung des Coaches aus. Auch im Heimspiel gegen den FC Pipinsried (Samstag, 15 Uhr) ist Anzenhofer ein Fixpunkt in Rudolphs Überlegungen.

Die Karriere begann in der B-Jugend der SSV Höchstädt

Ob Anzenhofer in der Form seines Lebens ist, will der 31-Jährige so nicht bestätigen. „In der ganzen Zeit hat sich mein Spiel schon etwas verändert - und aktuell kommt mir auch unser Spielsystem sehr entgegen. Wir stehen nicht hinten drin, verteidigen offensiver. Und vielleicht erkenne ich auch Laufwege besser, spare mir ein paar Meter, wo ich früher ins Sprintduell musste.“ Begonnen hat für Anzenhofer alles bei der SSV Höchstädt, wo er allerdings erst in der B-Jugend mit dem Vereinsfußball begann und schon bald in den Nachwuchs des FC Gundelfingen gewechselt ist. Dort wurde „Anze“ sportlich heimisch - trotz Abstechern zum FC Memmingen in die Regionalliga und zum TSV Landsberg, mit dem er 2019 Landesliga-Meister und dabei mit einer besonderen Qualität herausstach. Denn damals erzielte Anzenhofer 23 Saisontore, davon 17 in Serie verwandelte Elfmeter. Eine Quote, die er nach der Rückkehr zum FC Gundelfingen nicht mehr erreichte. Vergangene Saison, als er mit dem FCG erneut Landesliga-Meister wurde, verschoss der Verteidiger sogar drei Strafstöße in Serie.

Anzenhofer und Weichler bilden ein Verteidigerpaar, das sich blind versteht

So etwas wirft den Routinier, der privat und beruflich in Wertingen heimisch geworden ist, keinesfalls aus der Bahn. Sonst würde er nicht immer noch gegen den Ball treten, obwohl er schon drei Mal sein Karriereende angedeutet hatte. „Ich habe immer noch unheimlich viel Spaß, außerdem lässt mir der Verein auch die Freiheit, dass ich nicht mehr alle Trainingseinheiten in Gundelfingen mitmachen muss“, verrät Anzenhofer. Dass es für ihn gut läuft, liegt zudem an einem Nebenmann. „Mit Elias Weichler verstehe ich mich blind, wir spielen schon so lange Seite an Seite“, sagt er. Weichler wird gegen Pipinsried auch wieder an seiner Seite auflaufen, nachdem er zuletzt beim 1:1 in Schalding gefehlt hatte. Da vertrat Kevin Lochbrunner Weichler - und für den Youngster hat Anzenhofer durchaus lobende Worte parat: „Der hat richtig Potenzial, muss aber noch lauter werden.“ Allerdings war Anzenhofer mit 19 Jahren ebenfalls noch kein Lautsprecher. „Das änderte sich aber schnell, mit 21 habe ich schon viel auf dem Platz gesprochen“, gibt er nach kurzem Nachdenken zu.

Gegen Pipinsried wird der FCG auf Leon Sailer verzichten müssen, der sich in Schalding am Sprunggelenk verletzt hat. „Leon musste das Donnerstagstraining abbrechen, es macht keinen Sinn“, so Rudolph. Dagegen will es Yannick Maurer trotz anhaltender Fersenproblemen wieder probieren.

FC Gundelfingen: Werdich, von Mücke; Lochbrunner, Anzenhofer, Weichler, J. Fink, N. Fink, Maliqi, N. Sailer, J. Seibold, Schneider, Maurer (?), Noller, Frisch, S. Seibold, Gerold, Achatz, Fidan, Spizert, Meier

Der Gegner: Der FC Pipinsried pflegt seit jeher das Image des kleinen Dorfklubs, was angesichts von nicht einmal 600 Einwohnern in der Gemeinde durchaus angebracht ist. Doch der „klassische“ Dorfklub ist der FCP dann doch nicht, denn Vereinsgründer und Ehrenpräsident Konrad Höß hatte schon in den 1980er Jahren Fußballer aus der größeren Umgebung nach Pipinsried gelockt. Und je erfolgreicher der Verein aus dem Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Dachau und Aichach-Friedberg wurde, umso prominenter wurde das Personal. So begann Fabian Hürzeler, mittlerweile Premiere-League-Coach bei Brighton & Hove, seine Trainerkarriere bei den Gelb-Blauen und führte sie 2017 erstmals in die Regionalliga. Die Rückkehr in die höchste bayerische Spielklasse ist bei den Pipinsriedern seitdem immer im Hinterkopf. Die Bilanz gegen den FCG seit 1989: 15 Gundelfinger und sieben FCP-Siege, elf Remis.