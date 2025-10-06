Klarer Heimerfolg für die Handballer des TSV Wertingen

Licht und Schatten gab es für die Handball-Teams aus dem Landkreis. Während der TV Gundelfingen und die Männer des TSV Wertingen gewannen, gab es für die Wertinger Frauen und die Herren der HSG Lauingen-Wittislingen Niederlagen.

HSG Lauingen-Wittislingen – TSV Göggingen 24:25: Nach ausgeglichenem Start wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle zunächst gerecht. Nach einer Viertelstunde hatten sie sich einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt. Die HSG zeigte eine stabile Abwehrleistung, aber es gelang ihr nicht, ihre erarbeiteten Chancen effizient zu verwerten. Der 10:14-Rückstand zur Pause war daher in Ordnung. Trotz der fehlenden Wechselmöglichkeiten war klar spürbar, dass an diesem Tag noch mehr drin ist. In der zweiten Hälfte traten die Hausherren noch entschlossener auf. In den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs egalisierten sie zunächst den Rückstand. Schlüssel zum Erfolg war weiterhin die engagierte Abwehrarbeit gegen die starken Gögginger Rückraumspieler gepaart mit guter Torwartleistung. Die Spielgemeinschaft verpasste in der Folge jedoch mehrfach die Chance auf den hochverdienten Ausgleichstreffer. In der Schlussphase schienen die Gäste wieder die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, der zwischenzeitliche Treffer zum 22:25 hatte die Partie bereits vermeintlich zu ihren Gunsten entschieden. Doch die Hausherren gaben sich bis zum Schluss nicht geschlagen, eroberten sich noch zwei Mal den Ball und hätten in den Schlusssekundem fast noch die Chance auf den Ausgleichstreffer bekommen. Doch leider fehlte an diesem Tag das nötige Spielglück. So musste sich die HSG mit 24:25 geschlagen geben. Ihre überragende kämpferische Leistung wurde nicht belohnt. Dennoch hat das Spiel gezeigt, dass sich das Team um das Trainergespann Wenger/Linder/Kinzler trotz widrigster Umstände vor keiner Mannschaft in der Liga verstecken muss. Spielfilm: 3:3, 7:10, 10:14; 16:17, 20:21, 24:25 (CHR)

HSG: Stropek, Kling; Maier, Ahrens (3), Meitinger (3), Sand (3), Joekel (3), Mair (2/2), Märkl (3), Kinzler (7), Reinelt

TV Gundelfingen wacht nach Ansprache des Trainers auf

TV Gundelfingen – TSV Gersthofen 39:25: Die Gastgeber waren auf kämpferische Gersthofener eingestellt, doch zunächst erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Mit druckvollem und konsequentem Angriffsspiel setzten sie die Gundelfinger Abwehr früh unter Druck und bestimmten die ersten 15 Minuten der Partie. Trainer Klaus Hornung reagierte beim Stand von 7:10 mit einer Auszeit. In seiner Ansprache forderte er mehr Aggressivität in der Abwehr und größere Entschlossenheit im Angriff. Die Worte zeigten Wirkung: Gundelfingen fand besser ins Spiel, agierte nun konzentrierter und drehte die Begegnung noch vor der Pause. Mit einer starken Phase kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Hausherren mit 15:11 in Führung. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gundelfinger klar das Geschehen. Mit variantenreichem Angriffsspiel und einer stabilen Defensive kontrollierten sie die Partie. Gersthofen konnte das anfängliche Tempo nicht mehr halten und verlor zunehmend den Zugriff. Am Ende stand ein souveräner und verdienter 39:25-Heimsieg für den TV Gundelfingen auf der Anzeigetafel. Spielfilm: 2:1 – 3:3 – 4:6 – 7:10 – 13:11 – 15:11 (HZ) – 17:12 – 21:13 – 25:16 – 33:20 – 39:25 (ffrö)

TVG: Brucker (TW), Farkas (TW), Röhm (1), Rödter, Wiedemann, Bauer (6), Krumscheid (6), Nief (3), Frömel (13/3), Frieß (5), Lohner (3), Kling (2)

TSV Wertingen – BHC Königsbrunn 35:24: Nach zwei unglücklichen Auftaktniederlagen haben die Bezirksligamänner den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Vor rund 250 begeisterten Zuschauern besiegte die Mannschaft von Trainer Imre Pardi den BHC Königsbrunn II deutlich mit 35:24 (17:13) und zeigte dabei eine durchwegs geschlossene und kämpferische Mannschaftsleistung. Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Die Gäste aus Königsbrunn, mit einer vollbesetzten Bank und vielen jungen, schnellen Spielern angereist, forderten die Wertinger vor allem im Tempospiel immer wieder heraus. Bis zur Pause blieb die Partie völlig offen, ehe die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel ihre Effizienz steigerten und mit einer 17:13-Führung in die Kabine gingen. Nach dem Seitenwechsel drehte Wertingen dann richtig auf. Angeführt von einem starken Rückraum und einer konzentrierten Abwehrleistung, setzten sich die Pardi-Schützlinge Tor um Tor ab. Besonders auffällig war dabei, dass sich nahezu alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten – ein Beweis für die geschlossene Teamleistung, die Trainer Imre Pardi nach dem Spiel ausdrücklich lobte. Mit zunehmender Spielzeit ließ Wertingen keine Zweifel mehr am ersten Saisonsieg aufkommen. Der deutliche Endstand von 35:24 war letztlich Ausdruck einer kompakten Defensive, schnellem Umschaltspiel und mannschaftlicher Geschlossenheit – ein verdienter Erfolg, der Mut für die kommenden Aufgaben macht. Spielfilm: 5:5, 10:10, 17:13 – 22:16, 27:23, 35:24 (MIGA)



TSV: Straub, Bestle, Nagler (2), Burgkard (4), Thierauf, Reissner (5/2), Bestle, Munz (3), Reiner (5), Leroch (4), Sailer, Biedermann (3), Müller (4), Ioja (5)

Handball-Damen des TSV Wertingen chancenlos

TSV Wertingen Frauen – SG Augsburg/Gersthofen 18:28: Nach dem gelungenen Auftakt in die neue Bezirksoberliga-Saison mussten die Handballerinnen des TSV Wertingen im zweiten Spiel eine klare Niederlage hinnehmen. Gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen verlor das Team von Trainer Giel in eigener Halle mit 18:28 (8:11). Von Beginn an bestimmten die Gäste das Geschehen in der Wertinger Gymnasiumhalle. Mit aggressiver Abwehrarbeit und hoher Durchschlagskraft im Angriff setzte Augsburg/Gersthofen die Wertingerinnen früh unter Druck und ging schnell mit 3:0 in Führung. Zwar verkürzte der TSV durch Tore von Emma Fritsch und Jana Giel auf 3:6, doch die Gäste blieben spielbestimmend und legten immer wieder nach. Zur Pause lag Wertingen bereits mit 8:11 zurück. Auch im zweiten Durchgang änderte sich am Spielverlauf wenig. Während die SG Augsburg/Gersthofen druckvoll kombinierte und konsequent abschloss, tat sich Wertingen zunehmend schwer, Lösungen gegen die kompakte Abwehr zu finden. Spielertrainerin Jana Giel zeigte vom Siebenmeterpunkt eine starke Leistung (5/5), doch insgesamt fehlte es an Durchschlagskraft und Tempo. Die Gäste nutzten Ballverluste konsequent und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende stand ein verdienter 28:18-Erfolg für die SG Augsburg/Gersthofen, die an diesem Abend die reifere und aggressivere Mannschaft stellte. Für Wertingen gilt es nun, die Fehler zu analysieren und beim nächsten Spiel wieder an die Leistung des Auftaktsiegs anzuknüpfen. Spielfilm: 3:7, 5:10, 8:11 – 11:17, 13:22, 18:28 (MIGA)

TSV: Wenninger, Giel (5/5), Böhm (1), Keilhammer (2), Fritsch (4), Schimmer (2), Gerhards (2), Dieminger (1), Girke (1), L. Eisele, R. Eisele, Liehr